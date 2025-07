Çmimi Nobel për Françeska Albanezen (Francesca Albanese) – Nënshkruaj peticionin

Kjo grua qe e ka te vulosur ne karten e identitetit te saj emrin shqiptar, quhet Francesca Albanese, dhe eshte raportuese e OKB per tokat e pushtuara palestineze…

Si ne çdo detyre ajo mund te kishte zgjedhe heshtjen, konformimin dhe bashkepunimin ne gjenocidin qe po ndodh ne Palestine, por ne te kundert ka zgjedhe me qene ne anen e njerezve dhe humanizmit, duke qendru e paepur kunder genocidit qe po ndodh sot ne Palestine.

Nenshkrimi i peticionit per emerimin per çmimin Nobel per paqe, eshte gjeja me minimale qe mund te beje secili Njeri, pavaresisht asaj se çfare jonjerezit mendojne per te…

https://chng.it/zMBP5jCpLF

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja