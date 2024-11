Consumer Reports zbulon dhjetë veturat më të mira dhe më të lira për t’u blerë

Veturat e mira e të lira po bëhen më të vështira për t’u gjetur.

Me çmimet mesatare të transaksioneve ende të larta, njerëzit po kërkojnë mënyra për të kursyer para në blerjen e tyre të radhës.

Fatmirësisht, ende ka disa opsione të mira dhe të lira.

Consumer Reports bashkon një listë të 10 veturave më të lira për të blerë, me çdo opsion që vjen me më pakë se 23,000 euro.

Opsioni i vetëm nga një prodhues “luksoz” – nëse mund ta quani Buick atë – është Envista. Një crossover me pamje të mprehtë dhe një motor të fuqishëm, Buick prodhon 137 kuaj fuqi nga një motor 1.3-litërsh me tre cilindra turbocharged. Çmimi i këtij modeli fillon nga 21,000 euro.

Ndonëse nuk është aq popullor sa Honda Civic ose aq historikisht i besueshëm sa Toyota Corolla, Hyundai Elantra është ende një sedan i shkëlqyer kompakt. Fillon me vetëm 20,000 euro për vitin e modelit 2024 dhe vjen me një motor standard 2.0-litërsh me katër cilindra që prodhon 147 kuaj fuqi.

Një nga vetëm tre SUV-të në këtë listë, Hyundai Venue është ende një nga crossover-et më të përballueshëm. Modeli i vitit 2024, kushton 19,000 euro dhe vjen me një motor standard me katër cilindra 1.6 litra që prodhon 121 kuaj fuqi.

Vetura e vogël e Kia-s shpesh humbet në një garë së bashku me Hondat dhe Toyota-t e botës. Por mos llogaritni Forten. Për vitin 2024, sedani më i vogël i Kias kushton 18,000 euro.

Mazda ka një personalitet të madh dhe shumë karakteristika. Për vetëm 22,000 euro, Mazda3 vjen standard me një motor 2.5-litërsh me katër cilindra që prodhon 191 kuaj fuqi. Ju gjithashtu mund të përmirësoni modelin Turbo i cili zhbllokon një motor me katër cilindra me 250 kuaj fuqi dhe me lëvizje standarde me të gjitha rrotat.

Nissan Kicks sapo mori një ndryshim të madh për vitin 2025, që do të thotë se modelet e vitit 2024 do të dalin së shpejti. Por nëse mund të kapni një Kicks të ri 2024 para se të zhduket, ai është një SUV solid me karakteristika të shkëlqyera standarde të sigurisë dhe një çmim fillestar prej vetëm 19,000 euro.

Një prej veturave më të lira është edhe Nissan Versa. Ndërsa modeli tjetër Sentra është pak më i shtrenjtë, ai është një model kompakt dhe konkurrues me Civic, Corolla dhe të tjerë. Sentra vjen me 19,000 euro dhe merr stil të përmirësuar dhe veçori shtesë të sigurisë.

Modeli i radhës për këdo që dëshiron hapësirë më të madhe është Subaru Impreza i vitit 2024. Fillon nga 21,000 euro dhe vjen me një motor 2.0-litër të sheshtë që prodhon 152 kuaj fuqi. Është gjithashtu i disponueshëm si një model opsional RS me një motor më të madh që prodhon 182 kuaj fuqi.

E dyta vetëm pas Honda Civic në listën e veturave kompakte më të shitura të këtij viti, Toyota Corolla gjithnjë e besueshme, zë vend në toplistën e veturave më të lira. Corolla LE bazë fillon me vetëm 20,000 euro me një motor standard me katër cilindra.

Nëse dëshironi të njëjtën besueshmëri dhe përballueshmëri për të cilën njihet Corolla, por keni nevojë për hapësirë ​​​​shtesë, Toyota ofron gjithashtu një Corolla Hatchback me pesë dyer. Corolla Hatchback fillon nga 22,000 euro për modelin bazë SE, i cili vjen me një motor 2.0-litërsh me katër cilindra dhe sistem të lëvizjes me të gjitha rrotat.