Daçiç: Do të jetë lajm i keq nëse qeveria e re e Malit të Zi do të jetë pa serbët

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiç deklaroi se do të jetë lajm i keq nëse qeveria e re e Malit të Zi do ndërohet nga serbët. Në një intervistë për Politico, ai tha se do të ishte “një mesazh i keq që qëndrimi negativ ndaj serbëve do të vazhdojë”. Daçiç po ashtu tha se vizita e presidentit të Malit të Zi, Jakov Milatoviç, në Serbi ishte shumë e rëndësishme dhe se ajo u zhvillua në atmosferën më të mirë të mundshme.

“Pas një kohe të gjatë patëm një takim të rëndësishëm në nivelin më të lartë, në nivelin e dy presidentëve dhe u konfirmua se Serbia dhe Mali i Zi janë dy vendet më të afërta në rajon dhe kështu duhet të jetë. Është e rëndësishme. se presidenti Milatoviç, pas Brukselit, në fillim erdhi për vizitë në Beograd, sepse është gjithashtu një sinjal i fortë se marrëdhëniet tona po normalizohen dhe se me ndryshimet politike në Podgoricë po afrohemi edhe më shumë me njëri-tjetrin. komunikim miqësor,”- tha Daçiç.

I pyetur nëse Serbia ka vendosur tashmë se kush do të jetë ambasadori i ri në Mal të Zi dhe nëse kjo është një shenjë se marrëdhëniet po lëvizin nga ngërçi, ai u përgjigj: Dërgimi i ambasadorit është diskutuar nga presidentët Vuçiç dhe Milatoviç dhe jam i sigurt se shumë shpejt do të kemi zgjidhje edhe në Podgoricë edhe në Beograd. Serbia dhe Mali i Zi meritojnë të kenë marrëdhëniet më të mira. /dosja