Danimarka i bashkohet deklaratës që kundërshton planin e Izraelit për zgjerimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor

Danimarka i është bashkuar një deklarate të përbashkët ndërkombëtare që kundërshton zgjerimin e planifikuar të vendbanimeve të Izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas një deklarate të lëshuar të martën, transmeton Anadolu.
Deklarata, e nënshkruar nga Danimarka dhe 20 vende të tjera, si dhe Komisioni Evropian, kritikoi vendimin e qeverisë izraelite për të publikuar tenderët e ndërtimit për projektin e vendbanimeve E1.
“Vendimi i Qeverisë Izraelite për të publikuar tenderët e ndërtimit për projektin e vendbanimeve E1 është i papranueshëm”, thanë nënshkruesit.
Ata paralajmëruan se projekti mund të minojë perspektivat për një zgjidhje me dy shtete duke “ngulur një pykë në Bregun Perëndimor” dhe duke dëmtuar vazhdimësinë territoriale të territoreve palestineze.
Nënshkruesit thanë se ligji ndërkombëtar ndalon vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke cituar qëndrimin e bashkësisë ndërkombëtare të riafirmuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së.
Ata gjithashtu shprehën shqetësim për situatën në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke cituar “nivele të papara të dhunës nga kolonët kundër civilëve” dhe kufizime që ndikojnë në ekonominë palestineze.
Vendet dhe Komisioni Evropian i kërkuan Izraelit të tërheqë planet dhe të ndalojë zgjerimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Ata gjithashtu u bënë thirrje bizneseve të mos marrin pjesë në tenderët e ndërtimit, duke paralajmëruar për pasoja të mundshme ligjore dhe për reputacionin, përfshirë rrezikun e përfshirjes në atë që e përshkruan si shkelje serioze të së drejtës ndërkombëtare.
Nënshkruesit riafirmuan angazhimin e tyre për një “paqe gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme bazuar në zgjidhjen me dy shtete”.