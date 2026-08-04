Danimarka zgjeron shërbimin e detyrueshëm ushtarak si përgjigje ndaj Rusisë dhe Trumpit

Rreth 1,600 rekrutë ushtarakë danezë filluan të hënën shërbimin e ri të zgjatur të detyrueshëm ushtarak, duke nisur një periudhë shërbimi 11-mujore, ndërsa Danimarka përshpejton forcimin e mbrojtjes së saj si pasojë e presioneve të sigurisë në Arktik dhe luftës në Ukrainë.
Në vitin 2024, Danimarka ka njoftuar se do ta zgjeronte shërbimin e detyrueshëm ushtarak për të përfshirë gratë për herë të parë, dhe se do ta rriste kohëzgjatjen standarde të shërbimit nga katër në 11 muaj. Gjithashtu, numri i rekrutëve pritet të rritet nga 5,000 në 7,500 në vit deri në vitin 2033.
Ky kontingjent i ri rekrutësh vjen në një kohë kur Danimarka po përgatitet të dërgojë rekrutë në Grenlandë për herë të parë këtë muaj.
Një grup prej më shumë se 100 ushtarësh do të shërbejë për një muaj, duke marrë përsipër detyra operacionale nga trupat profesioniste.
Ky dislokim ka një peshë shtesë politike, pasi presidenti amerikan, Donald Trump, ka kërkuar vazhdimisht të aneksojë territorin gjysmë-autonom danez duke përmendur sigurinë kombëtare, një kërkesë që është refuzuar prerazi nga qeveritë e Grenlandës dhe Danimarkës.
Kryeministrja daneze, Mette Frederiksen, në samitin e NATO-s të mbajtur muajin e kaluar në Ankara, ka deklaruar se vendi i saj ishte gati të mbronte çdo pëllëmbë të territorit të aleancës ushtarake, “përfshirë edhe tonin”.
Silas Nohr, një rekrut 19-vjeçar që e nisi shërbimin të hënën dhe vjen nga qyteti i Vardes në Danimarkën perëndimore, është shprehur se e mirëpriste periudhën më të gjatë të shërbimit.
Rekrutët e rinj do t’u nënshtrohen pesë muajve trajnim bazë, të ndjekur nga gjashtë muaj shërbim operacional.
Programi i këtij vendi nordik funksionon përmes një sistemi shorti për të gjithë të rinjtë e shëndetshëm që mbushin 18 vjeç, por prej vitesh është mbështetur pothuajse tërësisht te vullnetarët, ndërsa shorti përdoret vetëm për të plotësuar kuotat e mbetura.
Edhe fqinjët nordikë, Suedia, Finlanda dhe Norvegjia, kanë shërbim ushtarak të detyrueshëm, ashtu si edhe rajoni baltik i përbërë nga Estonia, Letonia dhe Lituania.