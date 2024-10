Delegacionet parlamentare protestojnë kundër delegacionit iz’raelit në seancën e Unionit Ndërparlamentar në Gjenevë

Delegacionet parlamentare të disa vendeve, përfshirë edhe Turqinë, kanë protestuar kundër delegacionit izraelit duke goditur tavolinat dhe duke u largua nga salla e Asamblesë së Përgjithshme të 149-të të Unionit Ndërparlamentar (IPU) në Gjenevë të Zvicrës, raporton Anadolu.

Seanca, e kryesuar nga presidentja e IPU-së, Tulia Ackson, dëshmoi tensione në rritje derisa po diskutoheshin propozimet emergjente. Situata u përshkallëzua kur një delegat izraelit mori fjalën për të folur.

Delegacionet parlamentare nga shumë vende goditën tavolinat dhe më pas u larguan nga salla kur delegati i Izraelit mori fjalën.

Disa delegatë thërrisnin sloganin “Liri për Palestinën”, ndërsa pas fjalës së zyrtarit izraelit, delegacionet parlamentare u kthyen në sallë.

Chants of “Free Palestine” during the 149th Inter-Parliamentary Union (IPU) meeting in Geneva, Switzerland. pic.twitter.com/Qu4YzsGYb8

— Pelham (@Resist_05) October 15, 2024