Delegacioni rus mbërrin në Alaskë, ku do të takohen Putin dhe Trump

Delegacioni i Rusisë ka mbërritur në Alaskë, ku do të takohen presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti amerikan Donald Trump, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve në mediat ruse, delegacioni rus që do të marrë pjesë në takimin Putin-Trump ka mbërritur në qytetin Anchorage të shtetit amerikan Alaskë.
Delegacioni përfshin ministrin e Jashtëm rus Sergey Lavrov, ministrin e Mbrojtjes Andrey Belousov, ministrin e Financave Anton Siluanov, këshilltarin e Politikës së Jashtme të Kremlinit Yuriy Ushakov dhe përfaqësuesin special të Putinit për Bashkëpunimin Ekonomik Ndërkombëtar, Kiril Dmitriyev.
Rreth 50 gazetarë rusë me delegacionin mbërritën në vendin e takimit dhe u vendosën në arenën e Qendrës së aeroportit “Alaska Airlines”.
– Putin para takimit të tij me Trumpin viziton qytetin verilindor rus Magadan
Në një deklaratë nga Kremlini thuhet se Putini u ndal në qytetin e Magadanit në verilindje të Rusisë gjatë udhëtimit të tij në Alaskë.
Putin do të takohet me guvernatorin e rajonit të Magadanit, Sergey Nosov dhe do të vizitojë fabrika, qendra sportive dhe kulturore.
Takimi Putin-Trump pritet të fillojë rreth orës 11:00 sipas kohës lokale.
Në takim është planifikuar të diskutohen marrëdhëniet dypalëshe, çështjet rajonale dhe ndërkombëtare si dhe zgjidhja e krizës në Ukrainë.
Programi përfshin konferencë të përbashkët për media midis dy udhëheqësve pas takimit.