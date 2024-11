Demonstrata pro Palestinës në Amsterdam

Demonstruesit pro Palestinës u mblodhën në qendër të Amsterdamit, duke sfiduar një ndalim të vendosur pas dhunës që rrjedh nga një ndeshje futbolli midis Ajax-it dhe klubit izraelit Maccabi Tel Aviv.

Dhjetra demonstrues, disa me flamuj palestinezë, brohoritën “Amsterdami po i thotë jo gjenocidit” dhe “Palestina e lirë”.

Policia me kompetenca të zgjeruara ndalimi dhe kërkimi në kryeqytetin holandez ka arrestuar ose larguar qindra demonstrues që nga përleshjet e javës së kaluar nën masat emergjente të vendosura deri të enjten.

Mounted police tries to drive the crowd from the square. Too many people. I think 1000 to 2000. #Amsterdam ©️iAnnet pic.twitter.com/QNrDgqGKo3

