Kur e vërteta mbi Gazën goditet përmes shpifjeve dhe interpretimeve të rreme
Franca ka kërkuar zyrtarisht dorëheqjen e Francesca Albanese-s, Raportuese Speciale e OKB-së për territoret e pushtuara palestineze, duke u bazuar mbi një deklaratë të manipuluar.
Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noël Barrot, akuzoi Albanese-n për antisemitizëm, duke pretenduar se ajo e kishte cilësuar Izraelin si “armik të përbashkët të njerëzimit”. Por faktet tregojnë se ky citim është i rremë dhe i nxjerrë jashtë kontekstit për të goditur njërën nga zërat më të fortë kundër krimeve në Gaza.
Polemika nisi pas një fjalimi të Albanese në Forumin Al Jazeera më 7 shkurt. Gjatë fjalës së saj, ajo denoncoi mekanizmat që lejojnë vazhdimin e tragjedisë në Palestinë. Fjalët e saj të sakta ishin: “Ne, që nuk kontrollojmë sasi të mëdha kapitali financiar, algoritmesh dhe armësh, po shohim tani se si njerëzim kemi një armik të përbashkët”.
Manipulimi u nxit fillimisht nga deputetja franceze Caroline Yadan, e cila i atribuoi Albanese-s frazën e paqenë: “Izraeli është armiku i përbashkët i njerëzimit!”. Edhe pse kjo fjali nuk u shqiptua kurrë, ministri Barrot e shfrytëzoi këtë pretendim në parlament për të kërkuar largimin e saj, duke i cilësuar fjalët e saj si “skandaloze”.
Albanese ndërhyri menjëherë, duke saktësuar se “armiku i përbashkët” i referohej sistemit shtetëror izraelit që mundëson gjenocidin – përfshirë industrinë e armëve dhe mbështetjen financiare që ushqen luftën – dhe jo një popull apo komb të caktuar.
Ajo akuzoi autoritetet franceze se po përdorin interpretime dashakeqe për të mbuluar përgjegjësitë politike, dhe për të zbehur raportimet e saj mbi shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut. Kjo fushatë vjen në një kohë kur Albanese është bërë një figurë kyçe në dokumentimin e masakrave në Rripin e Gazës.
Ndërsa kritikët tentojnë që ta izolojnë përmes akuzave për antisemitizëm, mbështetësit e shohin këtë si një përpjekje të orkestruar për të devijuar vëmendjen nga thelbi: gjenocidi në Gaza dhe nevoja për drejtësi ndërkombëtare. /tesheshi