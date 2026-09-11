Deputetët britanikë votojnë kundër legalizimit të vdekjes së asistuar

Deputetët britanikë hodhën poshtë të premten legalizimin e legjislacionit të debatueshëm për vdekjen e asistuar në Angli dhe Uells, raporton Anadolu.
Projektligji u hodh poshtë me 270 vota pro dhe 286 kundër gjatë leximit të dytë në Dhomën e Ulët.
Kjo ishte përpjekja e dytë e deputetëve për të ndryshuar ligjin, pasi vitin e kaluar një projektligj identik u mbështet nga shumica e deputetëve, por mbeti i bllokuar dhe i skadoi koha në Dhomën e Lordëve.
Projektligji do t’u mundësonte të rriturve me një jetëgjatësi të pritshme prej më pak se gjashtë muajsh të kërkonin ndihmë për t’i dhënë fund jetës së tyre, duke iu nënshtruar një sërë masash mbrojtëse.
Votimi u zhvillua ndërsa mbështetës të projektligjit dhe kundërshtarë të tij u mblodhën jashtë Parlamentit në Londër.