Deputetët e BE-së miratojnë certifikatën COVID-19 për udhëtimet verore

Deputetët e Bashkimit Evropian të mërkuren miratuan një certifikatë të re udhëtimi që do të lejojë njerëzit të lëvizin midis vendeve evropiane pa qenë e nevojshme të hynë në karantinë ose t’u nënshtrohen testeve shtesë të COVID-19, duke hapur rrugën që certifikata të fillojë në kohën e verës.

Certifikata e pritur gjerësisht ka për qëllim shpëtimin e industrisë së udhëtimeve në Evropë dhe vendeve kryesore turistike nga një sezon tjetër i pushimeve katastrofike. Destinacionet kryesore të udhëtimit si Greqia kanë çuar që certifikata të zbatohet me shpejtësi, e cila do të ketë dy letra dhe format dixhitale.

Disa vende të BE-së tashmë kanë filluar përdorimin e sistemit, përfshirë Bullgarinë, Kroacinë, Republikën Çeke, Danimarkën, Gjermaninë, Greqinë dhe Poloninë. Tani për tani, udhëtimi në 27 vendet e BE-së është një test për turistët dhe linjat ajrore. Vendet kanë sisteme të ndryshme të ndalesës së COVID-19, ku ato me ngjyrë të gjelbër konsiderohen të sigurta dhe ato me të kuqe të cilat janë të ndaluara. Por, secili vend zbaton rregulla dhe standarde të ndryshme, duke i bërë udhëtimet konfuze për të gjithë.

Rregulloret e reja që rregullojnë certifikatat e vaksinës u miratuan me dy votime në Parlamentin Evropian në Strasburg të Francës. Rregullat për shtetasit e BE-së u miratuan me 546 për, 93 kundër dhe 51 abstenim ndërsa votimi për njerëzit nga jashtë bllokut kaloi me 553 për, 91 kundër dhe 46 abstenim. Votimi duhet të vuloset edhe nga vendet e BE-së, por kjo ka të ngjarë të jetë një formalitet.

Kjo do të thotë se duke filluar nga 1 korriku për 12 muaj, të gjitha vendet e BE-së duhet të njohin certifikatën e vaksinës. Ata do të lëshohen falas dhe do të vërtetojnë se një person është vaksinuar plotësisht kundër virusit ose ka test negativ apo është shëruar nga sëmundja. Rregullat nuk do të zbatohen në mënyrë të përpiktë për 6 javë për të lejuar vendet të përgatiten.