Deputeti i Finlandës bën thirrje për bojkotimin e festave dhe kebapeve turke

Një deputet finlandez ka bërë thirrje për bojkot të kebapeve, festave dhe makinave turke pasi Turqia vazhdon të kundërshtojë që Finlanda dhe Suedia për t’u bashkuar me NATO-n.

Në një deklaratë për mediat në fillim të kësaj jave, deputeti finlandez, Mikko Kärnä, u kërkoi qytetarëve të bojkotojnë udhëtimet turke për pushime, restorantet turke të kebapëve dhe makinat e prodhimit turk derisa Turqia të japë miratimin e saj për anëtarësimin e Finlandës në NATO.

“Fyerjet e Turqisë janë sigurisht lojë e pushtetit të ftohtë të Erdoganit dhe jam absolutisht i bindur se Finlanda dhe Suedia do të pranohen pa asnjë problem në NATO në Turqi.”

Megjithatë, Kärnä thekson se ende ia vlen të hahen kebapët e bërë nga kurdët.

Suedia dhe Finlanda paraqitën kërkesat e tyre me shkrim për t’u bashkuar me NATO-n në maj dhe Turqia ka refuzuar vazhdimisht të japë miratimin e saj për ofertën e vendeve nordike për t’u bashkuar me aleancën e NATO-s në mes të konfliktit Rusi-Ukrainë.

Erdogan akuzoi Suedinë dhe Finlandën për mbështetjen e grupit të armatosur kurd PKK që ka zhvilluar një luftë dekadash kundër Turqisë. /oranews