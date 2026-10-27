Deri ku shkojnë kufijtë e një tradhëtie të mynxyrshme kombëtare?!

Asnjë debat në media mbi gjëmën më të rëndë që po i ngjet Shqipërisë (!)
Një natë më parë, zgjedhjet në Serbi e rënia e Vuçiçit, protestat dhe politika e ditës, ishin dominante në debatet e mbrëmjes në mediat kryesore të Tiranës, ndërsa tema kryesore që duhej t’i dominonte ato këto kohë vijon të mungojë. Mangësi profesionale apo e qëllimshme, vështirë të thuhet, por me gjasë mund të jetë kjo e fundit kur është fjala për një dorë e mendje izraelite që ka hyrë thellë në politikën shqiptare, në dy kahjet e saj, e me gjasë duhet të ketë hyrë dhe me median e vijës së parë në Shqipëri.
Thënë shkurt e qartë: asnjë emision apo debat mbi projektin gjithnjë e më të qartë të Izraelit për ta patur Shqipërinë “atdhe të dytë”, kumtuar publikisht, hapur e troç nga Rama. Asnjë emision apo debat për deklaratat skandaloze të këtij të fundit që ravijëzojnë këtë projekt dhe tentojnë ta normalizojnë atë. Të gjithë këto po shpalosen tashmë në terren. Për çdokënd me dy pare mend në kokë, gjithë ç’po ndodh në Shqipëri nën qeverisjen Rama, duke nisur që me shpopullimin e vijuar më tej me Ligjin e Investitorëve Strategjikë, shitjen te të huajt të tokës bujqësore, Paketën e Maleve, Sazani, Zërneci, Albanian Files, ferma eksperimentale izraelite në Cërrik, Muzeu Hebre, Shteti Bektashi, Kayo me Ron Yefet, Areoporti i Vlorës që po i grabitet ditën për diell Behgjet Pacollit, YetBank etj., përbëjnë tashmë një pushtim pa armë të Shqipërisë nga soji më zullumqar i botës.
Ata mund të kenë ndejtur si miq te ne në ditët e tyre të vështira, por harrojeni se mund të vijnë si miq. Si miq u pritën dhe nga palestinezët pas Holokaustit, por më pas hoqën maskat dhe vijuan t’u bëjnë gjëmën mikëpritësve, me pabesinë që është në asht të karakterit të tyre të mbrapshtë. Ndaj dhe kjo është gjëma më e madhe që po i ndodh Shqipërisë, pakrahasueshmërisht me asnjë bela tjetër historike, ku më e rënda ishte ajo e pas-Pavarësisë me vendimet që merreshin në kancelaritë europiane për zhbërjen e saj. Por çuditërisht, po sillemi sikur kjo të ishte thjesht një englendisje konspirative. Pse? Sepse është zgjedhur të heshtet. Logjikisht, mediat duhet të zienin nga kjo që po ndodh. Rama dhe ushtria e tij politike po kryejnë një akt të pastër tradhëtie kombëtare që vë në diskutim vetë ekzistencën e Shqipërisë, jo si emër por si përmbajtje; si shpirt i saj, si identitet kombëtar, social e shoqëror.
Rama e ka qelbur vërtet me paudhësitë e tij në qeverisje, por kjo nuk ëstë asgjë me shndërrimin e tij në një vasal, në një shërbëtor, në një realizues të projektit të hershëm të kthimit të Shqipërisë në strehë hebrenjsh që në vitet ‘30, pamundësuar nga pushtimi italian. Dhe nëse Ramës nuk i qasesh nga kjo gjëmë që po i shkakton Shqipërisë me marrëzinë e paturpësinë e tij që i ka në karakter njerëzor e politik, i ke dhënë një dorë në çmendurinë e tij të shitjes së atdheut. Dhe shitja e atdheut nuk ka brirë.
Dhe në këtë sfond, duket se kufijtë e kësaj tradhëtie po shtrihen deri në media. As atdhetari më i madh i dekadës së fundit si protagonist medial, Marin Mema, po hesht kur është fjala për Orikumin e Finiqin “themeluar hebrenjtë” apo Muzeun Labëria në zemër të Vlorës që po shndërrohet në Muze Hebre, në mënyrën më të pështirë të mundshme.
Vërejeni dhe atdhetarin e flaktë Berisha: i ka lënë të tijtë të merren me aferat e Ron Yefet, por nuk ka guxuar deri më tani të nxjerrë një fjalë për deklarimet e hatashme të Ramës që parathonë dhënien e Shqipërisë Izraelit si “atdhe të dytë”.
Po heshtin dhe shumë personazhe të tjerë publikë që janë vetëpërshkruar me terma të fortë atdhetarë. Dhe ja, ky është çasti i sprovës së rëndë ku po u bien puplat e atdhetarizmit.
Do Zoti që Shqipëria e njerëzit e saj të ndershëm, ata që njohin Zot e jetojnë me Zot, t’ia dalin dhe njëherë të mbijetojnë! /tesheshi.com/