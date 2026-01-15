Dëshmorë dhe të plagosur nga bombardimet izraelite në Gaza dhe kampin Nuseirat

Disa qytetarë u vranë dhe të tjerë u plagosën mbrëmjen e së enjtes si pasojë e sulmeve ajrore të ushtrisë izraelite që shënjestruan kampin e refugjatëve Nuseirat dhe qytetin e Gazës.
Sipas burimeve mjekësore, tre persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën kur një dron izraelit goditi një shtëpi të familjes Al-Khatib në kampin Nuseirat, në qendër të Rripit të Gazës.
Po ashtu, avionët luftarakë izraelitë bombarduan një grup qytetarësh pranë kryqëzimit Al-Nabulsi, në jugperëndim të qytetit të Gazës, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur.
Burimet bëjnë të ditur se që nga mëngjesi i së enjtes, 10 qytetarë janë vrarë në Gaza nga zjarri dhe bombardimet izraelite, shumica prej tyre në dy sulme ajrore në qytetin Deir al-Balah, në mes të Rripit të Gazës, ndërsa vazhdojnë shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit. /mesazhi