Detaje të reja në dosjen Epstein: Vrasje, eksperimente mjekësore dhe figura të njohura

Një email pretendon se dy gra të huaja janë mbytur dhe janë varrosur pranë fermës Zorro të Epsteinit në New Mexico.
Pas një publikimi tjetër të madh të dokumenteve lidhur me Jeffrey Epsteinin, rasti i tij ka tërhequr sërish vëmendje të madhe publike për shkak të pretendimeve për veprime të lidhura me të dënuarin për krime seksuale, si dhe për disa nga korrespondentët e tij të njohur përmes postës elektronike, transmeton Aandolu.
Detaje të reja kanë dalë nga dosjet që lidhen me miliarderin, i cili u gjet i vdekur në burg në vitin 2019, ndërsa po priste gjykimin në SHBA për akuza të tjera për drejtimin e një rrjeti prostitucioni dhe trafikimi seksual që përfshinte vajza të mitura.
Sipas dokumenteve të publikuara të premten e kaluar nga Departamenti amerikan i Drejtësisë, një email me titull “Konfidencial: Jeffrey Epstein” i ishte dërguar një personi të quajtur Eddy Aragon. Në email pretendohet se dy gra të huaja janë mbytur për vdekje gjatë marrëdhënieve seksuale dhe janë varrosur pranë fermës “Zorro Ranch” të Epsteinit në New Mexico, me urdhër të tij.
Emaili, që thuhet se është dërguar nga një ish-punonjës i fermës, pohon se gratë kanë vdekur nga mbytja gjatë aktit seksual dhe janë varrosur pranë pronës me udhëzimin e Epsteinit dhe Ghislaine Maxwellit, ish-e dashura e tij dhe bashkëpunëtore e dënuar.
I njëjti email përmend gjithashtu abuzimin seksual të të miturave nga Epstein dhe rrëfimin e një gruaje për një tentativë vetëvrasjeje.
Dosjet përfshijnë edhe një email të dërguar Epsteinit më 14 gusht 2010 nga ish-e dashura e tij Eva Andersson-Dubin, ku thuhet: “Eja për vizitë javën tjetër. Do të vijnë pesë shoqe të Celinas (vajza e Dubinit)”.
Personalitet radiofonik, autor bestseller, aktivist politik
Një tjetër grup emailesh tregon se personaliteti radiofonik Bryan Bishop ka korresponduar me Epsteinin, duke kërkuar financim për një projekt të mundshëm klonimi.
Bishop thotë se një ekip kërkimor po punonte për një teknikë të re redaktimi të embrioneve që nuk përfshin qeliza burimore testikulare dhe nuk kërkon injeksione te babai biologjik, duke e përshkruar metodën si të afërt me klonimin.
“Do të flasim sërish së shpejti”, ka shkruar ai në email.
Epstein është përgjigjur: “Nuk kam problem të investoj. Problemi është kur duket sikur unë po e udhëheq”.
Mes dokumenteve të publikuara është edhe një email i 30 qershorit 2014, i dërguar Epsteinit nga një person i paidentifikuar, ku thuhet: “Të jap leje ta vrasësh… Ai na gënjeu të dyve”.
Epstein përgjigjet: “Uh oh”.
“Asnjë nuk të gënjen dhe shpëton pa u ndëshkuar nga unë. Askush. ‘Uau!’ Është e saktë”, përgjigjet dërguesi i paidentifikuar.
Në rrjetet sociale, disa përdorues kanë pretenduar se dërguesja është një person me emrin Susan Hamblin, por kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht. Një person me këtë emër kishte fituar më herët një padi për shpifje kundër tabloidit britanik “The Sun”.
Më shumë se 3 milionë dokumente të reja lidhur me hetimin ndaj Epsteinit janë publikuar, dhe mbi 3.000 prej tyre përmendin autorin indiano-amerikan të librave “new age”, Deepak Chopra.
Një email i datës 8 mars 2017, i dërguar nga Chopra te Epstein, ka tërhequr vëmendje të veçantë.
“Zoti është një trillim. Vajzat e ëmbla janë reale”, ka shkruar Chopra.
Chopra, i cili është aktiv në rrjetet sociale, ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare lidhur me këtë email.
Dokumentet përfshijnë gjithashtu një shkëmbim emailesh nga qershori 2014 mes Epsteinit dhe Peter Thiel, bashkëthemelues i PayPalit dhe aktivist politik, ku diskutohet politika e jashtme e SHBA-së në Lindjen e Mesme.
Epstein i referohej asaj që Thiel shpesh e quante “argumenti i qëllimshmërisë”, duke sugjeruar se paqëndrueshmëria në vende si Iraku, Irani, Libia, Siria, Palestina, Libani dhe Egjipti mund të përputhej me dëshirat e atëhershme të presidentit amerikan Barack Obama.
Epstein ka shkruar se, nëse kjo do të ishte e vërtetë, atëherë kjo do të thoshte se strategjia kishte qenë “jashtëzakonisht e suksesshme”.
Në përgjigjen e tij, Thiel ka thënë se “argumenti i qëllimshmërisë” në thelb nënkupton se SHBA-ja dëshiron të jetë më pak e përfshirë në pjesën tjetër të botës.
“Sa më shumë aktorë negativë të ketë dhe sa më shumë të përhapet kaosi, aq më pak kemi ne për të bërë”, ka shkruar ai.