Dhjetra palestinezë duarlidhur dhe të zhveshur arrestohën nga ushtria izraelite në Gaza – VIDEO

Forcat izraelite në Gazën veriore zhveshën dhe arrestuan qëllimisht dhjetëra burra palestinezë, siç tregohet në pamjet e korrespondentit ushtarak të Channel 11 të Izraelit. Burrat të gjithë duarlidhur, të cilët nuk i rezistuan arrestimit, thuhet se po kontrolloheshin për ndonjë lidhje me organizatat Hamasi ose Xhihadi Islamik.

Raportet e mëvonshme thanë se shumë nga burrat u rrahën ashpër dhe se vendndodhja e tyre ende nuk dihet. /mesazhi

🚨 GAZA: HUNDREDS OF PALESTINIANS DETAINED WITHOUT CLOTHING | ON THE GROUND WITH HANDS BOUND

Israeli forces are seen detaining Palestinian men, almost naked and hands bound. pic.twitter.com/YRyWTpN8Nt

