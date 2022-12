Dhjetra protestues iranianë rrezikojnë dënimin me vdekje thotë IHR

Të paktën 100 iranianë të arrestuar në më shumë se 100 ditë protesta mbarëkombëtare përballen me akuza të dënueshme me vdekje, tha të martën grupi i Iranit për të Drejtat e Njeriut (IHR) me qendër në Oslo.

Protestat kanë pushtuar Iranin që nga vdekja e 16 shtatorit në paraburgim e kurdes iraniane Mahsa Amini, 22 vjeç. Ajo u sëmur dhe u dërgua në spital pasi u ndalua më 13 shtator në Teheran nga patrullat e Irshad, të njohura si “policia e moralit”, me arsyetimin se “nuk respektoi rregullat e shamisë”.

Në fillim të këtij muaji, Irani ekzekutoi dy burra në lidhje me protestat, një përshkallëzim i goditjes së autoriteteve që aktivistët thonë se ka për qëllim të rrënjosë frikën e publikut.

Në një raport të martën, IHR identifikoi 100 të burgosur që përballen me dënim të mundshëm me vdekje, duke përfshirë të paktën 11 të dënuar tashmë me vdekje.

Pesë të arrestuarit në listën e IHR janë gra.

Raporti tha se shumë prej tyre kanë çasje të kufizuar në përfaqësimin ligjor. /mesazhi