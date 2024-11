Dhjetra viktima ndërsa forcat iz’raelite su’lmojnë një shkollë në Gaza, një berber

Sulmet e Izraelit në Gaza përfshinin një sulm ndaj shkollës Abu Assi të drejtuar nga OKB-ja në kampin e refugjatëve Shati. Burimet mjekësore raportuan të paktën 10 palestinezë të vrarë dhe 20 të tjerë të plagosur, duke përfshirë gra dhe fëmijë.

Shkolla strehoi mijëra palestinezë të zhvendosur nga zonat veriore si Beit Lahiya, Beit Hanoon dhe Jabalia. Forcat izraelite vazhduan të sulmonin Beit Lahiya me granatime të pandërprera.

Për më shumë se 40 ditë, Rripi verior i Gazës ka qenë nën rrethim, pa akses në ushqim, ujë, ilaçe apo ndihma. Forcat izraelite shënjestruan gjithashtu një berber në qytetin e Gazës, duke vrarë pesë, dhe sulmuan një tubim familjar në Khan Younis, duke vrarë pesë të tjerë.

Përshkallëzimi i sulmeve ajrore, granatimeve dhe sulmeve me dron intensifikohet ndërsa situata humanitare në Gaza përkeqësohet.

