Dhuna ndaj grave: mes realitetit shoqëror dhe paragjykimeve ideologjike

Vrasjet e grave që kanë tronditur Kosovën gjatë viteve të fundit kanë shkaktuar, me të drejtë, shqetësim dhe indinjatë të madhe. Çdo jetë e humbur është një tragjedi, e aq më tepër kur një grua vritet nga njeriu me të cilin ka ndarë jetën dhe ka ndërtuar familjen.
Ngjarje të tilla nuk mund të arsyetohen apo të kalohen në heshtje. Ato kërkojnë reagim të vendosur nga institucionet, përgjegjësi nga shoqëria dhe më shumë vëmendje ndaj edukimit, marrëdhënieve familjare dhe respektimit të dinjitetit njerëzor.
Megjithatë, krahas shqetësimit të arsyeshëm për këto tragjedi, në debatet publike vërehen edhe përpjekje për t’i lidhur ato me fenë dhe kulturën islame. Disa zëra, të nisur nga paragjykimet ndaj Islamit, përpiqen ta paraqesin dhunën ndaj grave si pasojë të besimit dhe traditës islame të shoqërisë kosovare.
Një qasje e tillë, kur nuk mbështetet në fakte dhe analiza serioze, jo vetëm që është e padrejtë, por edhe e largon vëmendjen nga problemi i vërtetë. Në vend që të flasim për përgjegjësinë e autorëve të krimeve, dështimet e mundshme të institucioneve dhe shkaqet që çojnë drejt dhunës, debati zhvendoset në përplasje fetare e ideologjike.
Për ta kuptuar më mirë këtë dukuri, duhet të shohim çfarë ndodh jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera, përfshirë shoqëritë më të zhvilluara perëndimore.
Dhuna ndaj grave në Kosovë
Sipas të dhënave të Komisionit Evropian, gjatë viteve 2022–2024 në Kosovë janë regjistruar dhjetë raste të vrasjes së grave për motive të lidhura me gjininë: tri në vitin 2022, katër në vitin 2023 dhe tri në vitin 2024.
Ndërkohë, sipas të dhënave të Ministrisë së Drejtësisë, gjatë vitit 2024 janë raportuar 2,959 raste të dhunës në familje, me gjithsej 2,988 viktima, prej të cilave 2,385 ishin gra. Në vitin 2025 janë raportuar 2,815 raste të dhunës në familje.
Këto shifra janë shqetësuese dhe tregojnë se kemi të bëjmë me një problem që kërkon trajtim serioz dhe të vazhdueshëm. Nuk mjafton vetëm dënimi i krimeve pasi ato të kenë ndodhur. Duhet të punohet edhe për parandalimin e dhunës, mbrojtjen e viktimave dhe ndryshimin e sjelljeve që e ushqejnë këtë dukuri.
Por a është dhuna ndaj grave karakteristikë vetëm e shoqërisë sonë? A lidhet ajo domosdoshmërisht me përkatësinë fetare, siç përpiqen ta paraqesin disa?
Përgjigjen mund ta kërkojmë edhe te statistikat e vendeve perëndimore.
Çfarë tregojnë statistikat në vendet perëndimore?
Sipas një ankete të publikuar në vitin 2024 nga Eurostat, Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore (FRA) dhe Instituti Evropian për Barazi Gjinore (EIGE), rreth 30.7% e grave në Bashkimin Evropian kanë përjetuar dhunë fizike, përfshirë kërcënimet, dhe/ose dhunë seksuale gjatë moshës së rritur.
Në disa vende kjo përqindje është edhe më e lartë: në Finlandë 57.1%, në Suedi 52.5%, në Danimarkë 47.5%, në Holandë 41.2%, në Francë 34.5% dhe në Gjermani 25.6%.
Ndërkohë, rreth 31.8% e grave në BE që kanë pasur partner kanë deklaruar se kanë përjetuar dhunë fizike, seksuale ose psikologjike nga partneri aktual ose i mëparshëm gjatë jetës së tyre.
Edhe në Kanada, sipas një ankete kombëtare të vitit 2018, rreth 44% e grave që kanë pasur partner kanë raportuar se kanë përjetuar një formë dhune psikologjike, fizike ose seksuale prej tij.
Natyrisht, këto statistika duhen lexuar me kujdes, sepse mënyra e raportimit, ndërgjegjësimi i grave dhe metodat e anketimit ndryshojnë nga një vend në tjetrin. Për këtë arsye, përqindjet nuk mund të përdoren për të bërë renditje të thjeshta ndërmjet shoqërive.
Megjithatë, ato tregojnë se dhuna ndaj grave është e pranishme edhe në vendet me zhvillim të lartë ekonomik, arsimor dhe institucional. Prandaj, nuk mund të shpjegohet vetëm përmes përkatësisë fetare apo kulturore.
Kur dhuna përfundon me vrasje
Edhe më shqetësuese janë të dhënat për gratë që humbin jetën nga dhuna e bashkëshortëve, partnerëve apo familjarëve të tyre.
Sipas raportit të UN Women dhe UNODC, të publikuar në vitin 2025, gjatë vitit 2024 vlerësohet se rreth 50 mijë gra dhe vajza në mbarë botën u vranë nga partnerët ose anëtarët e familjes.
Kjo do të thotë se mesatarisht 137 gra dhe vajza vriteshin çdo ditë, ose pothuajse një në çdo dhjetë minuta.
Vetëm në Evropë, gjatë vitit 2024, rreth 2,100 gra dhe vajza u vranë nga partnerët apo familjarët e tyre. Rreth 64% e këtyre viktimave u vranë nga partnerët intimë.
Në Gjermani, gjatë vitit 2024, 132 gra u vranë nga partnerët ose ish-partnerët e tyre. Në Francë, në të njëjtin vit, u regjistruan 107 viktima, ndërsa në vitin 2025 ky numër arriti në 111.
Këto shifra janë të dhimbshme, pavarësisht se në cilin vend ndodhin. Ato na kujtojnë se dhuna ndaj grave është një problem njerëzor dhe shoqëror, i cili nuk mund t’i atribuohet thjesht një feje apo kulture të caktuar.
Sigurisht, numrat absolutë nuk mjaftojnë për të krahasuar shkallën e rrezikut ndërmjet vendeve me popullsi të ndryshme. Por ato dëshmojnë se as shoqëritë më të zhvilluara nuk janë të çliruara nga kjo tragjedi.
Kur tragjedia përdoret për qëllime ideologjike
Është për të ardhur keq që vrasjet e grave, në vend që të na bashkojnë në përpjekjet për mbrojtjen e jetës dhe dinjitetit njerëzor, ndonjëherë përdoren për të nxitur përplasje ideologjike.
Kur një grua vritet në Kosovë, përgjegjësinë duhet ta mbajë autori i krimit. Po ashtu, duhet të shqyrtohet nëse institucionet kanë bërë gjithçka që kanë pasur për detyrë për ta mbrojtur viktimën dhe nëse kanë reaguar me kohë ndaj kërcënimeve të mundshme.
Por kur dikush përpiqet ta lidhë automatikisht këtë krim me Islamin, pa sjellë argumente dhe pa analizuar rrethanat, ai nuk po ndihmon në zgjidhjen e problemit. Përkundrazi, po e përdor tragjedinë për të përforcuar paragjykimet.
Nëse do të ndiqnim këtë logjikë, atëherë vrasjet e grave në Gjermani, Francë, Suedi apo Finlandë do të duhej t’ia atribuonim krishterimit, sekularizmit apo kulturës perëndimore. Natyrisht, një përfundim i tillë do të ishte po aq i padrejtë.
Krimet e individëve nuk mund të përdoren për të fajësuar një bashkësi të tërë.
Kjo nuk do të thotë se duhet t’i mbyllim sytë përpara zakoneve, interpretimeve fetare apo sjelljeve që mund të nxisin ose justifikojnë dhunën. Përkundrazi, çdo qëndrim i tillë duhet të kundërshtohet, pavarësisht se nga kush vjen.
Por është një dallim i madh ndërmjet kritikës ndaj një sjelljeje të gabuar dhe fajësimit të një feje apo bashkësie të tërë.
Çfarë na mëson Islami për sjelljen ndaj grave?
Islami i kushton rëndësi të veçantë jetës, dinjitetit dhe të drejtave të njeriut. Në Kuran, marrëdhëniet bashkëshortore mbështeten mbi mirësinë, respektin, dashurinë dhe mëshirën.
Allahu i Madhëruar thotë:
“Jetoni me to në mënyrë të mirë.” (En-Nisa, 19)
Ndërsa në suren Er-Rum, ajeti 21, na kujtohet se një nga qëllimet e martesës është që bashkëshortët të gjejnë qetësi te njëri-tjetri dhe që ndërmjet tyre të ketë dashuri e mëshirë.
Veçanërisht domethënës është qëndrimi i Profetit Muhamed ﷺ ndaj burrave që ushtronin dhunë ndaj grave të tyre.
Kur shumë gra u ankuan pranë familjes së tij për sjelljen e bashkëshortëve, ai tha:
“Shumë gra kanë ardhur te familja e Muhamedit duke u ankuar për bashkëshortët e tyre. Ata nuk janë më të mirët ndër ju.” (Ebu Davudi, nr. 2146)
Ky hadith përcjell një mesazh të qartë: burri që ushtron dhunë ndaj gruas së tij nuk përfaqëson shembullin e mirë që kërkon Islami.
Profeti ﷺ këtë parim nuk e shprehu vetëm me fjalë, por e dëshmoi edhe me sjelljen e tij. Aishja, radijallahu anha, transmeton se ai nuk kishte goditur kurrë me dorën e tij asnjë grua dhe asnjë shërbëtor.
Në një hadith tjetër ai thotë:
“Më i miri ndër ju është ai që është më i mirë ndaj familjes së tij.” (Tirmidhiu, nr. 3895)
Pra, vlera e burrit nuk matet me forcën apo pushtetin që ushtron mbi familjen, por me sjelljen, drejtësinë, kujdesin dhe përgjegjësinë ndaj saj.
Këto mësime nuk lënë vend për ta arsyetuar keqtrajtimin, poshtërimin apo vrasjen e gruas në emër të fesë.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë se në shoqëritë myslimane nuk ka sjellje të gabuara, zakone të dëmshme apo interpretime fetare që përdoren për të justifikuar dhunën. Këto probleme duhet t’i pranojmë dhe t’i kundërshtojmë me vendosmëri.
Të mbrosh Islamin nga paragjykimet nuk do të thotë të mbrosh gabimet dhe padrejtësitë e myslimanëve.
Zhvillimi i një shoqërie nuk matet vetëm me mirëqenien materiale
Statistikat nga vendet perëndimore na japin edhe një mësim të rëndësishëm: zhvillimi ekonomik, përparimi teknologjik dhe ligjet moderne, sado të nevojshme, nuk mjaftojnë vetvetiu për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme njerëzore.
Një vend mund të ketë ekonomi të fuqishme, universitete të njohura dhe institucione të zhvilluara, por përsëri të përballet me dhunë, abuzime dhe tragjedi brenda familjes.
Prandaj, krahas përparimit material, një shoqëri ka nevojë edhe për edukim moral, përgjegjësi personale, respekt të ndërsjellë dhe kujdes për familjen.
Nga ana tjetër, nuk duhet të nënvlerësojmë rëndësinë e ligjeve dhe institucioneve që mbrojnë viktimat. Shumë vende perëndimore kanë krijuar mekanizma të rëndësishëm për parandalimin e dhunës dhe mbështetjen e grave, prej të cilëve edhe shoqëritë tona mund të mësojnë.
Në Kosovë, përballja me këtë problem kërkon angazhim të përbashkët të institucioneve shtetërore, familjes, shkollës, institucioneve fetare, organizatave të shoqërisë civile dhe mediave.
Duhet të punohet më shumë për edukimin e të rinjve, parandalimin e dhunës, mbrojtjen e viktimave dhe ndëshkimin e autorëve të krimeve.
Sepse dhuna nuk parandalohet vetëm duke e dënuar pasi të ketë ndodhur. Ajo kërkon punë të vazhdueshme për të ndryshuar sjelljet dhe mendësitë që e ushqejnë.
Gruaja ka nevojë për mbrojtje, jo për instrumentalizim
Vrasja e një gruaje është krim që kërkon drejtësi, jo rast për të sulmuar një fe apo për të zhvilluar beteja ideologjike.
Dhuna ndaj grave në Kosovë është një problem serioz dhe duhet të trajtohet si i tillë, pa justifikime dhe pa përpjekje për ta zvogëluar rëndësinë e tij.
Por njëkohësisht duhet të kundërshtojmë edhe përpjekjet për t’i përdorur këto tragjedi si mjet për përhapjen e paragjykimeve dhe urrejtjes fetare.
Nuk mund ta mbrojmë dinjitetin e gruas duke fajësuar padrejtësisht një bashkësi të tërë. Por as nuk mund ta mbrojmë identitetin tonë fetar duke heshtur përballë dhunës dhe padrejtësive që ndodhin në shoqërinë tonë.
Duhet të jemi të qartë në të dyja drejtimet: të kundërshtojmë pa asnjë rezervë dhunën ndaj grave dhe, në të njëjtën kohë, të mos lejojmë që tragjeditë e tyre të përdoren për të nxitur urrejtje ndaj të tjerëve.
Në fund, pyetja më e rëndësishme nuk është se cilës fe apo kulture i përket vrasësi, por çfarë mund të bëjmë së bashku që asnjë grua tjetër të mos humbasë jetën nga dhuna.
Sepse vlera e një shoqërie nuk matet vetëm me pasurinë, zhvillimin apo vlerat që ajo shpall, por edhe me sigurinë, respektin dhe dinjitetin që arrin t’u sigurojë njerëzve të saj, duke filluar nga familja.
Përgatiti dhe përshtati: Rufat Sherif