Dhuna shpërthen për natën e dytë radhazi në Dublin pranë hotelit të azilkërkuesve

Dhuna shpërtheu të mërkurën për natën e dytë radhazi në Dublin pranë një hoteli që strehonte azilkërkues, me policinë që u përball me sulme nga protestuesit që hidhnin gurë dhe fishekzjarrë, raporton Anadolu.
Trazirat ndodhën në zonën Saggart, në periferinë perëndimore të kryeqytetit irlandez, pranë Hotelit Citywest.
Trazirat pasuan një sulm të dyshuar seksual ndaj një vajze të re në afërsi në orët e para të mëngjesit të së hënës.
Policia irlandeze, e njohur si Gardai, ka thënë se pjesa më e madhe e dhunës duket se është “planifikuar në internet”.
Kompleksi i Hotelit Citywest aktualisht akomodon familje, përfshirë nxënës shkolle, si pjesë e një programi ndërkombëtar mbrojtës të qeverisë irlandeze për azilkërkuesit.
Të martën në mbrëmje, një automjet policie u dogj dhe policët kundër trazirave formuan një rresht për të penguar protestuesit të arrinin në hotel.
Dhuna çoi në gjashtë arrestime dhe pesë persona u përballën me akuza për çrregullime të lidhura me protestat në zonë.
Për natën e dytë radhazi, protestuesit hodhën gurë, fishekzjarrë, shishe qelqi dhe dërrasa druri ndaj anëtarëve të policisë irlandeze pranë hotelit.
Një njësi e kalëruesish, një njësi qensh dhe njësia e rendit publik u vendosën në vendngjarje, të mbështetura nga një helikopter që ofronte ndihmë ajrore.
Njësia e rendit publik krijoi gjithashtu një kordon në kryqëzimin midis rrugëve “Garter Lane” dhe “Citywest Drive”.