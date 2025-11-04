Hamasi i ka dorëzuar Izraelit një tjetër trup të një robi izraelit, ndërsa vazhdon të kërkojë për ata që kanë mbetur.
Gradatimet e vazhdueshme të artilerisë izraelite janë parë në Gazën jugore, ndërsa fermat dhe shtëpitë po shkatërrohen në pjesët lindore të qytetit të Gazës, raportojnë gazetarët në terren.
Ka pasur skena prekëse në Gaza, ndërsa pesë të burgosur palestinezë të liruar nga Izraeli si pjesë e armëpushimit me Hamasin u ribashkuan me familjet e tyre.
Agjencia e OKB-së thotë se gati 75,000 palestinezë të zhvendosur strehohen në ndërtesa të drejtuara nga UNRWA, duke shtuar se shumë prej këtyre strukturave janë “të dëmtuara dhe të mbipopulluara”.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 68,858 njerëz dhe ka plagosur 170,664 që nga tetori 2023. /mesazhi
Disa nga lajmet më të fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje
Hamasi i ka dorëzuar Izraelit një tjetër trup të një robi izraelit, ndërsa vazhdon të kërkojë për ata që kanë mbetur.