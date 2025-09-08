Ushtria izraelite ka publikuar emrat e tre nga katër ushtarët e vrarë në Gaza sot, duke thënë se familjet e tyre ishin informuar.
Në dy sulme të ndara, ushtria izraelite ka vrarë dy djem 14-vjeçarë në bastisje të ndara në kampin e refugjatëve Jenin në Bregun Perëndimor të pushtuar, pas sulmit që vrau gjashtë persona në Jerusalemin Lindor më herët sot.
Sulmet izraelite sot kanë vrarë të paktën 52 persona në Rrip, spitalet lokale i thanë ekipit tonë në terren.
Netanyahu u ka urdhëruar banorëve të Qytetit të Gazës të “largohen tani”, disa orë pasi Izraeli tha se do të rriste sulmet ajrore në enklavë.
Ministria e Shëndetësisë e Libanit ka thënë se të paktën pesë persona janë vrarë dhe pesë të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore izraelite në jug të vendit.
Disa nga zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
