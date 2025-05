Disa nga zhvillimet më të fundit në Palestinë këtë mëngjes

Forcat izraelite vranë të paktën tre persona në Gaza, përfshirë një fëmijë në al-Mawasi.



Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës (PRCS) thotë se Gaza po përballet me “rrezik ekstrem të urisë” pasi nuk ka mbetur ushqim në tregje dhe qendra shpërndarjeje.



Kanali 14 i Izraelit raporton se ushtria izraelite shkatërroi ndërtesa gjatë natës në kampet e refugjatëve Tulkarem dhe Nur Shams në Bregun Perëndimor.



I dërguari i SHBA-së për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, tha se do të ketë “shumë njoftime shumë, shumë shpejt” mbi normalizimin midis Izraelit dhe shteteve arabe.



Poeti palestinez Mosab Abu Toha mori një çmim Pulitzer për esetë e tij në New Yorker mbi “masakrën fizike dhe emocionale në Gaza”.

