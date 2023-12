Divorci si “arritje e guximshme” e kohës moderne

Dikur martesën e llogaritnim si besëlidhjen më të shenjtë dhe ngjarjen më me vlerë në jetën tonë shoqërore, ndërsa sot llogarisim divorcin si arritjen më të guximshme dhe hapin më të duhur në rrugën e “lirisë personale”.

Divorci-ndarja bashkëshortore vërtetë duket një hap i “duhur” për ata që planet për jetën i kanë jashtë familjes së shëndoshë, por faturën e kësaj jete të shthurur jashtë familjes, do si do, secili shtrenjtë ka për ta paguar!

Zot i Madh, na i ruaj familjet tona nga “projektet” shkatërruese të tyre!

Nga: Mr. Driton Arifi