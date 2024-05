“Djegne OKB-në”: Izraelitët i vunë zjarrin zyrës së UNRWA në Jerusalemin Lindor të pushtuar

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) është detyruar të mbyllë selinë e saj në Jerusalemin Lindor të pushtuar pasi izraelitët – disa prej tyre të armatosur – i vunë zjarrin perimetrit të kompleksit.

Philippe Lazzarini, kreu i agjencisë, tha se zjarri shkaktoi “dëm të madh” pasi “zjarrfikësve izraelitë dhe policisë iu desh pak kohë përpara se të dilnin”.

“Ky është një zhvillim shokues,” tha Lazzarini.

Gjatë muajve të fundit, stafi i OKB-së i është nënshtruar “rregullisht” ngacmimeve dhe frikësimit, kompleksi është dëmtuar rëndë dhe qytetarët izraelitë e kanë kërcënuar stafin me armë.

“U bëj thirrje të gjithë atyre që kanë ndikim që t’i japin fund këtyre sulmeve dhe të mbajnë përgjegjësi të gjithë ata që janë përgjegjës.

This evening, Israeli residents set fire twice to the perimeter of the UNRWA Headquarters in occupied East Jerusalem.

This took place while UNRWA and other UN Agencies’ staff were on the compound.

While there were no casualties among our staff, the fire caused extensive damage… pic.twitter.com/ZqHFDNkiWC

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 9, 2024