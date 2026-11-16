Dobiçllëku serb në Bruksel, Kos kërkon ndjesë

Burokratja e padurueshme e BE-së, keqardhje për këngën e gjenocidistëve ballkanas “Oj Kosovo, Kosovo”
Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerim, Marta Kos, shprehu keqardhje për performancën e këngës “Oj Kosovo, Kosovo” në Forumin e Zgjerimit të BE-së në Bruksel, duke theksuar se zgjedhja e kompozimit nuk pasqyron në asnjë mënyrë pikëpamjet e Komisionit Evropian.
Ajo ua atribuoi përgjegjësinë për zgjedhjen e këngës muzikantëve, raportoi Beta.
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiu kishte kërkuar më parë një shpjegim nga Komisioni Evropian për performancën e një kënge, të cilën ajo e përshkroi si një kompozim nacionalist serb që promovon pretendime territoriale ndaj Kosovës.
“Është thellësisht shqetësuese që në hapjen e Forumit të Zgjerimit të BE-së në Bruksel, u performua muzika e një kënge nacionaliste serbe që promovon pretendime territoriale ndaj Republikës së Kosovës”, shkroi Haxhiu në rrjetet sociale.
Ajo vlerësoi se një takim, qëllimi i të cilit është të afrojë vendet e rajonit me Bashkimin Evropian, nuk mund të dërgojë mesazhe në kundërshtim me parimet e paqes, marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe respektit për sovranitetin e shteteve.
“Presim një shpjegim nga Komisioni Evropian për këtë zgjedhje të papërgjegjshme. Institucionet evropiane duhet të tregojnë kujdes dhe ndjeshmëri ndaj historisë së rajonit dhe mesazheve që ato dërgojnë”, tha Haxhiu.
Kos: Të vetëdijshëm për viktimat në ish-Jugosllavi
Duke iu drejtuar gazetarëve në Bruksel, Kos tha se Komisioni Evropian është i vetëdijshëm për viktimat dhe vuajtjet e njerëzve në ish-Jugosllavi.
Duke folur për pajtimin, ajo theksoi se kjo nuk do të thotë harrimi i së kaluarës dhe dallimeve, por ndërtimi i një Evrope në të cilën këto dallime nuk do të jenë pengesë për një të ardhme të përbashkët.
Si pjesë e forumit u mbajt një koncert me titull “Meloditë e unitetit: Harmonitë nga udhëkryqi evropian”, dhe u prezantua muzikë nga vendet e rajonit. Kënga “Oj Kosova, Kosova” u zgjodh për Kosovën, e cila u interpretua instrumentalisht, pa tekst, raporton agjencia Beta.
Programi përfshinte performanca nga grupi slloven Capobanda, Orkestra Rinore e Ballkanit Perëndimor dhe muzikanti Marko Hatlak. /tesheshi