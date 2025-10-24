Dokumentari “Dëshmia”, pjesë e seancës së fundit të Tribunalit të Gazës në Stamboll

Seanca e fundit katërditore e Tribunalit të Gazës, një iniciativë globale dhe e pavarur që heton krimet e luftës të Izraelit në Gaza, u hap të enjten në Universitetin e Stambollit me pjesëmarrje të akademikëve, mbrojtësve të të drejtave të njeriut, përfaqësuesve të medias dhe anëtarëve të organizatave të shoqërisë civile.
Tribunali do të përfundojë më 26 tetor dhe seanca do të përfundojë me shpalljen e vendimit të saj përfundimtar.
Si pjesë e programit, ngjarje anësore duke përfshirë ekspozita, shfaqje dokumentarësh dhe diskutime po zhvillohen në Sallën e Nderit të Fakultetit të Letërsisë në Universitetin e Stambollit.
Brenda këtyre ngjarjeve, është hapur një ekspozitë me fotografi nga libri “Dëshmia”, të cilat u përpiluan nga gazetarët e Anadolu-s, e që dokumentojnë gjenocidin dhe persekutimin e Izraelit në Palestinë.
Përveç kësaj, do të shfaqet dokumentari “Dëshmia” nga Anadolu.
Filmi paraqet pamje nga libri, të cilat shërbejnë si provë themelore e krimeve të Izraelit në Gaza ndërsa portretizon edhe sfidat dhe dëshmitë e gazetarëve që prodhuan këto materiale.
Në aktivitet ka edhe stenda librash me vepra mbi Palestinën dhe një seksion të quajtur “Muri i shpresës: Mesazhe dhe lutje për Gazën”, ku vizitorët mund të shkruajnë lutje dhe mesazhe për Gazën.
Takimi themelues dhe përgatitor i gjykatës, bazuar në ndërgjegjen publike, u mbajt në Londër në nëntor 2024, dhe takimi i dytë u mbajt në Sarajevë, kryeqytetin e Bosnjë e Hercegovinës, në maj.
Gjykata synon të shqyrtojë gjenocidin e Izraelit në Gaza dhe shkeljet e të drejtave të njeriut kundër popullit palestinez nga një perspektivë shumëdimensionale, duke i nxjerrë në pah ato dhe duke tërhequr vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar.