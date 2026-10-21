“Dorëheqje!”- Protesta studentore, të rinjtë thirrje njëzëri: Nesër në orën 9:00 te Parlamenti!

Të rinjtë protestues u kanë bërë thirrje qytetarëve t’u bashkohen në protestën e radhës, nesër në orën 09:00, para Parlamentit.
Pas qëndrimit për disa orë para Kryeministrisë, protestuesit u zhvendosën drejt sheshit “Skënderbej”, ku vijuan thirrjet kundër qeverisë, mes tyre edhe “Dorëheqje!”.
Gjatë marshimit, studentët u bënë thirrje qytetarëve të mblidhen nesër para Parlamentit, në kohën kur do të zhvillohet seanca plenare.
Kujtojmë se protesta studentore, e cila sot shënoi ditën e saj të 9-të, detyroi Kryetarin e Kuvendit, Niko Peleshi, të anulonte seancën e javës së kaluar për shkak të trazirave. /panorama