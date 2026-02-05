Dosjet Epstein zbulojnë kontakte të ngushta me princeshën norvegjeze

Princesha e kurorës së Norvegjisë, Mette-Marit, është përfshirë në një skandal të ri pasi emri i saj shfaqet më shumë se 1,000 herë në milionat e dokumenteve të publikuara së fundmi lidhur me Jeffrey Epstein.
Skandali shpërthen në një moment të ndjeshëm për familjen mbretërore, pasi djali i saj i madh, i lindur para martesës me princin e kurorës Haakon, pritet të dalë të martën para gjykatës për akuza të shumta, përfshirë përdhunim dhe dhunë.
Mediat norvegjeze publikuan mesazhe të shkëmbyera mes Mette-Marit dhe Epstein, të cilat datojnë nga vitet 2011–2014. Dokumentet tregojnë se princesha kishte kontakte të shpeshta me biznesmenin amerikan, i dënuar për krime seksuale.
Në një nga email-et, Mette-Marit e pyet Epstein nëse ishte “e papërshtatshme që një nënë të sugjeronte dy gra lakuriq duke mbajtur një dërrasë sërfi për sfondin e ekranit të djalit tim 15-vjeçar”. Në një tjetër mesazh, në përgjigje të një komenti të Epstein se ishte në kërkim të një gruaje në Paris, princesha shkruante se kryeqyteti francez është “i mirë për tradhti bashkëshortore” dhe se “skandinavët janë material më i mirë për bashkëshorte”.
I pyetur nga gazetarët për këtë çështje, kryeministri norvegjez Jonas Gahr Støre tha se “pajtohej” me vlerësimin se Mette-Marit kishte treguar gjykim të dobët.
Jeffrey Epstein u deklarua fajtor në vitin 2008 për nxitje të një të mituri në prostitucion. Sipas raportimeve, princesha norvegjeze kishte qëndruar për katër ditë në shtëpinë e tij në Florida në vitin 2013. /mesazhi