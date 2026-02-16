Dritat e Ramazanit ndriçojnë sërish Londrën, duke u rikthyer për të katërtin vit radhazi

Dritat e Ramazanit janë rikthyer për të katërtin vit në Coventry Street, duke ndriçuar zonën e West End në Londër.
Më shumë se 30,000 drita LED me efikasitet energjetik do të qëndrojnë të ndezura çdo natë nga ora 17:00 deri në 05:00 deri në fund të Ramazanit më 19 mars.
Në ekran shfaqet mesazhi “Gëzuar Ramazanin”, i cili pas një muaji do të ndryshojë në “Gëzuar Bajramin”.
Kryebashkiaku i Londrës, Sadiq Khan, mori pjesë në ceremoninë e ndezjes së dritave përpara muajit të shenjtë mysliman.
Shumë vizitorë u mblodhën për të parë ekspozitën. Heather, në të 60-at, tha se dritat i dukeshin “të mrekullueshme”.
“Mendoj se është shumë mirë që mund të festojmë të gjitha besimet dhe të jemi plotësisht gjithëpërfshirës në Londër. Është fantastike, vërtet bukur, vërtet bukur për t’u parë”, tha ajo.
Dylan, një 18-vjeçar i krishterë, theksoi larminë e qytetit: “Aq sa besoj se Anglia është një vend i krishterë, mendoj gjithashtu se Londra është një qytet shumë i larmishëm.”
“Ndoshta ndonjëherë nuk pajtohemi me dikë, por si i krishterë, besoj se të paktën duhet të kemi respektin për t’i lënë njerëzit të mendojnë çfarë të duan”, tha ai.
“Unë jam i krishterë. Kam miq myslimanë këtu me mua sot. Ka të bëjë thjesht me miqësinë. Dhe kështu e shoh unë,” shtoi ai.
Ramsha, një tjetër banore e Londrës, tha se ndihet e lumtur që sheh traditën e saj të festohet.
“Ka një numër të madh myslimanësh në Londër dhe të shohim traditën dhe fenë tonë të festohet na bën të ndihemi shumë të përfshirë dhe është shumë e bukur për t’u parë”, tha ajo.
“Për njerëzit që nuk dinë për Ramazanin, kjo është një mënyrë e mirë që ata të dinë se … është një festë për myslimanët që po ndodh tani.”