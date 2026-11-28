Mohammed bin Zayed, dredhi dhe tinzar dhe ushtrimin e pushtetit të tij
Një libër i ri investigativ zbulon prapaskena të errëta të pushtetit në Gjirin Persik, nga shantazhet brenda familjes mbretërore te marrëdhëniet sekrete me Izraelin dhe përplasjet për ndikim në Shtëpinë e Bardhë.
Në qendër të akuzave janë presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed, dhe Jared Kushner, dhëndri dhe ish-këshilltari i Donald Trumpit.
Një libër i gazetarit amerikan Matthew Cole, me titull Princat dhe hajdutët: Komploti sekret i Jared Kushner dhe Mohamed bin Zayed për të rifromatuar Lindjen e Mesme, hedh dritë mbi marrëdhëniet e ngushta mes administratës së parë Trump dhe monarkive të Gjirit, veçanërisht Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite.
Sipas autorit, Jared Kushner kishte ndërtuar lidhje të jashtëzakonshme me këto qeveri dhe kishte përfituar rreth 2 miliardë dollarë nga fondet saudite dhe emiratase. Mes tyre përmenden edhe 750 milionë dollarë të depozituara në Bankën e Parë të Abu Dhabit përmes fondacionit Watani Al Emarat.
Paratë, që zyrtarisht paraqiteshin si mbështetje për programe qytetare, pretendohet se u përdorën për blerje armësh dhe operacione të fshehta ushtarake.
Kushner i ka mohuar akuzat, ndërsa New York Times ka kërkuar që pretendimet të hetohen. Autori mbështetet në burime anonime, të cilat nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur nga Middle East Eye. As familjet drejtuese të Emirateve dhe Arabisë Saudite nuk kanë komentuar.
1 Shantazhi seksual brenda familjes mbretërore
Sipas Cole, në vitet 1990 Mohammed bin Zayed organizoi filmimin e vëllait të tij, Khalifa bin Zayed, duke kryer marrëdhënie homoseksuale në një hotel në Evropën Jugore.
Pamjet, të realizuara nga dy shtetas sirianë, pretendohet se synonin të përdoreshin për ta diskredituar rivalin e tij brenda familjes. Cole shkruan se Mohammed bin Zayed kërkoi që regjistrimi t’i dorëzohej babait të tyre, themeluesit të Emirateve, Zayed bin Sultan Al Nahyan.
Ky i fundit, sipas autorit, e kuptoi qëllimin e të birit, por u impresionua nga dinakëria e tij. Episodi shihet si një nga shenjat e para të ambicies së Mohammed bin Zayed për të marrë kontrollin e vendit.
2 Trajtimet mjekësore që pretendohet se paralizuan vëllanë
Khalifa u bë president në vitin 2004, por pushteti real kaloi gradualisht te vëllai i tij, Mohammed bin Zayed. Versioni zyrtar e lidh tërheqjen e Khalifas nga jeta publike me goditjen në tru që pësoi në vitin 2014.
Cole pretendon se problemet e tij shëndetësore kishin nisur shumë më herët. Sipas librit, ai vuante nga alkoolizmi dhe një çrregullim mendor i padiagnostikuar, ndërsa trajtimet mjekësore të organizuara nga vëllai e kishin lënë në gjendje të rëndë, duke i shkaktuar edhe dëmtime nervore.
Autori sugjeron se këto ndërhyrje mund të jenë përdorur për ta dobësuar dhe për t’i marrë kontrollin politik.
3. Teknologji izraelite në avionët luftarakë të Emirateve
Libri pretendon se Mohammed bin Zayed ishte përkrahës i afrimit me Izraelin që në vitet 1990, shumë përpara normalizimit zyrtar të marrëdhënieve në vitin 2020.
Në vitin 1998, pasi lexoi për një model të ri F-16 të pajisur me softuer izraelit, ai loboi te babai i tij për blerjen e avionëve. Emiratet përfundimisht ranë dakord të blinin 80 të tillë, me teknologji izraelite.
Negociatat u zhvilluan në një kohë kur Uashingtoni po përpiqej të garantonte se marrëveshja nuk do të cenonte epërsinë ushtarake të Izraelit në rajon.
4. Shkrimari që u vra për kundërshtimin e normalizimit të marrëdhënieve me Izraelin
Një nga pretendimet më të rënda të librit, lidhet me poetin emiratian Habib Al Sayegh. Sipas Cole, ai u rrëmbye nga forcat e sigurisë në vitin 2019, pasi publikoi një artikull kundër afrimit me Izraelin, me titullin “Izraeli është armiku ynë i vërtetë dhe një projekt i rrezikshëm”.
Autori pretendon se poeti u torturua për tri ditë dhe vdiq nga dhuna e ushtruar ndaj tij. Trupi i tij, sipas njërit prej ndihmësve të afërt të Mohammed bin Zayed, ishte bërë pothuajse i panjohshëm.
5. Rivaliteti Kushner-Barrack për kontrollin e politikës amerikane
Cole përshkruan gjithashtu përplasjet mes Jared Kushner dhe Tom Barrack, aktualisht ambasador amerikan në Turqi dhe i dërguar për Irakun e Sirinë.
Barrack synonte të krijonte një lloj Plani Marshall për Lindjen e Mesme, të financuar nga Emiratet dhe Arabia Saudite. Por sipas librit, Kushner nuk ishte i gatshëm të ndante ndikimin e tij mbi Mohammed bin Salman dhe Mohammed bin Zayed.
Përplasja u thellua gjatë bllokadës së Katarit në vitin 2017. Ndërsa Riadi dhe Abu Dhabi kërkonin mbështetjen e Kushnerit për izolimin e Dohas, Barrack dhe sekretari i atëhershëm i Shtetit, Rex Tillerson, u përpoqën ta bindnin Trumpin të mos bashkohej me këtë nismë.
Në tërësi, libri i Cole paraqet një Lindje të Mesme ku diplomacia ndërthuret me interesat financiare, rivalitetet familjare dhe marrëveshjet e fshehta. \tesheshi