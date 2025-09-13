Droni vetëvrasës sulmon palestinezë në perëndim të Gazës

Disa palestinezë janë plagosur pasi një dron vetëvrasës izraelit goditi një ambient të hapur ngrënieje në perëndim të qytetit të Gazës.
Vendndodhja përdorej nga banorët si pikë karikimi për telefona, laptopë dhe pajisje ndriçimi.
Hetime mediatike të publikuara në korrik kishin zbuluar se ushtria izraelite po përdor dronët si armë kundër civilëve. Këto mjete pa pilot kontrollohen nga ushtarët në terren për të bombarduar civilë – përfshirë fëmijë – me synim t’i detyrojnë të largohen nga shtëpitë e tyre ose t’i pengojnë të kthehen në zonat nga ku janë dëbuar me forcë. /mesazhi