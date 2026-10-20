Dy lajme me Turqinë si kryefjalë që meritojnë sqarim

Kohë të vështira prej një kaosi dhe në botën e informacionit ku gomarit i atribuohet fluturimi
Dy lajme qarkulluan një ditë me parë në portale shqiptare me Turqinë kryefjalë: ai për ardhjen e dy makinave policore ujëhedhëse si dhe ai se pas protestave rinore është Turqia. Që të dyja ngjallën edhe reaksionet përkatëse.
Paraprakisht duhet të thuhet se jetojmë dhe një kohë kaosi informativ, i cili në jo pak raste e bën të vështirë dallimin mes reales dhe fake-ut apo të vërtetës me gënjeshtrën, kjo e fundit edhe nga spekullime të rëndomta.
Për lajmin e parë, atë të dy ujëhedhëseve, jo domosdoshmërisht vijnë për t’i ardhur në ndihmë Ramës. Ato mund të jetë blerje nga shteti shqiptar dhe shitësi, Turqia në këtë rast, nuk detyrohet t’i kërkojë arsyen se pse i duhen. Lajmi merr vlerë në kontekst të zhvillimeve në Shqipëri, por nuk duhet lidhur patjetër me këtë kontekst. Që një shtet të blejë automjete policore nga një tjetër shtet, është diç normale. Me Turqinë kjo është mëse normale, pasi ky shtet ka qenë në vite dhe donator i shumëçkaje i shtetit shqiptar, për shumë sektorë, sidomos në mbrojtje dhe rend.
Për lajmin e dytë, është një gomarllëk total, edhe pse ngjan të ketë logjikë në kontekst të devijimit të Shqipërisë drejt Izraelit. Por Turqia as nuk e ka patur e as nuk e ka praktikë që të nxisë protesta në ndonjë vend. Turqia madje as nuk investon fare aty ku fuqi të tjera investojnë fuqishëm: në media apo segmente të shoqërisë civile të vendeve të tjera ku mund të ketë interesa. Zero. Është zgjedhje e saj pse. Ndaj dhe ato zëra që e lidhin këtë apo atë person publik, këtë apo atë media me ndonjë financim turk, më e pakta ia fusin kot. Turqia ka tërësisht tjetër strategji e praktika të tjera në politikat e saj gjeopolitike.
Sa i përket Shqipërisë, duhet të mjaftohemi me faktin e provuar tashmë, në çdo rrethanë e në çdo situatë ç’prej krijimit të shtetit shqiptar, se mbetet i vetmi shtet mik edhe pa ndonjë interes të caktuar, ndaj Shqipërisë. Dhe kjo është një konstante e paluhatshme e saj, pavarësisht se kush është në pushtet në Ankara e se kush në Tiranë. Kritika e vetme që mund t’i drejtohet Turqisë nga Shqipëria është ajo që mos ndodh që ta lërë pas dore kur ajo ka më shumë nevojë për të, në shumë aspekte, por sidomos tani kur kërcënohet nga një pushtim izraelit në terma joushtarakë, prej një kryeministri që sa vjen e ngjan me Netanyahun, pasi është shndërruar tërësisht në vasal të tij. /tesheshi.com/