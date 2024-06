Dy në një: Karikues për automjetet elektrike dhe hibride plug-in

Divizioni i pajisjeve të automobilave të Mahle sapo ka zbuluar një pajisje të re që synon tregun e automjeteve elektrike, një makinë diagnostikuese e baterive që premton performancë përtej të gjithë konkurrentëve.

Ndërsa shiten gjithnjë e më shumë vetura elektrike, bëhet gjithnjë e më e nevojshme të kemi mjete që i lejojnë ato të mirëmbahen gjatë gjithë jetës së tyre. Një aspekt veçanërisht delikat, ndoshta më i rëndësishmi për të cilin duhet pasur kujdes, ka të bëjë me shëndetin e baterive, pra kapacitetin e karikimit që bateria ruan pas një kohe të caktuar. Kjo ndikon drejtpërdrejt në vlerën e automjetit.

I quajtur E-Health Charge, ky sistem inovativ nga Mahle ofron raporte të sakta mbi shëndetin dhe performancën e baterive të tensionit të lartë në automjetet elektrike. Makina ofron diagnostifikim në vetëm 15 minuta, duke e bërë atë aparatin më të shpejtë të diagnostikimit të baterive statike të disponueshme në treg.

Sistemi E-Health Charge përbëhet nga karikuesi i baterisë E-Charge 20 dhe aplikacioni E-Health dhe integron karikimin dhe diagnostikimin e baterisë. Kjo zgjidhje, e zhvilluar nga departamenti i shërbimit dhe pjesëve të këmbimit të Mahle, ofron një mjet thelbësor për punëtoritë e pavarura dhe profesionistët e industrisë. Sipas markës gjermane, kjo do të ndihmojë punishtet të kenë trafik shtesë kur trafiku i automjeteve me motorë me djegie të brendshme do të ulet.

Moduli i karikimit E-Charge 20 ofron, siç sugjeron emri, një fuqi deri në 20 kW dhe është një komponent themelor i sistemit. Përveç funksionit të saj për detyra diagnostikuese, kjo pajisje mund të shërbejë si një karikues i zakonshëm DC për automjetet elektrike, duke e bërë atë një mjet të gjithanshëm.

Një nga karakteristikat më të spikatura të E-Health Charge është aftësia e tij për të punuar me çdo markë dhe model, duke ofruar një zgjidhje universale për profesionistët e këtij sektori. Diagnoza jep informacion në lidhje me shëndetin e baterisë dhe jetën e pritshme.

Pas diagnozës, të dhënat vlerësohen dhe krijohet një raport i detajuar që mund t’i dërgohet klientit me e-mail në kohë rekord. Përveç kësaj, falë procesit të automatizuar, nuk kërkohet asnjë njohuri paraprake nga ekipi i shërbimit, gjë që thjeshton dhe shpejton procesin e diagnostikimit.