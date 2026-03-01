Dy të vrarë dhe disa të plagosur nga bombardimet izraelite në Jabalia

Dy persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur mbrëmjen e së dielës si pasojë e një bombardimi artilerik izraelit në Jabalia al-Balad, në veri të Rripit të Gazës.
Sipas raportimeve nga terreni, sulmi ka shënjestruar zonën al-Jarn në Jabalia, duke shkaktuar viktima dhe dëme materiale.
Burime mjekësore njoftuan më herët gjatë ditës se numri i përgjithshëm i të vrarëve në Rripin e Gazës ka arritur në 72,096 persona, ndërsa të plagosurit në 171,791, që nga fillimi i ofensivës në 7 tetor 2023. Situata humanitare në zonë vazhdon të mbetet kritike. /mesazhi