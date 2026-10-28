Dy udhëheqës evropianë telefonojnë Putinin, pasoi një reagim i ashpër

Precedent i pazakontë diplomatik për hir të një paqeje në kulmin e një lufte
Presidenti finlandez Alexander Stubb dhe kryeministri norvegjez Jonas Gahr Store folën në telefon me Presidentin rus Vladimir Putin rreth mundësive të përfundimit të luftës në Ukrainë dhe përgatitjeve për negociata të reja që duhet të mbahen në Abu Dhabi në fillim të nëntorit.
Ky është një veprim i pazakontë diplomatik nga udhëheqësit nordikë, të cilët i raportuan Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky pas bisedës.
Stubb e përshkroi bisedën me Putinin si “të hapur dhe thelbësore”, duke theksuar se lufta nuk mund të përfundojë pa bisedime të drejtpërdrejta me Rusinë. Zyra e presidentit finlandez tha se telefonata ishte një vazhdim i takimit të javës së kaluar në Oslo, ku përfaqësuesit amerikanë dhe ukrainas zhvilluan bisedime, raporton The Guardian.
“Finlanda dhe Norvegjia kufizohen me Rusinë dhe mbështesin fuqimisht Ukrainën. Qëllimi i bisedës ishte t’i përcilleshin mesazhe drejtpërdrejt Presidentit Putin në lidhje me negociatat e ardhshme që duhet të ndihmojnë në përfundimin e luftës”, tha presidenca finlandeze në një deklaratë.
Biseda diskutoi gjithashtu takimet e ardhshme në Abu Dhabi, ku priten përfaqësues të Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara në fillim të nëntorit. Stubb dhe Store thanë se vendet e tyre donin të kontribuonin në përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund agresionit rus.
“Norvegjia dhe Finlanda gjithmonë kanë promovuar paqen dhe sigurinë në rajonin tonë. Të dy vendet kanë një interes të përbashkët për stabilitetin dhe parashikueshmërinë në Detin Baltik dhe Veriun e Largët”, tha deklarata.
Në të njëjtën kohë, ata theksuan se folën me Putinin si udhëheqës të vendeve të tyre, dhe jo në emër të Evropës në tërësi.
Më vonë, Stubb konfirmoi bisedën telefonike me Zelensky-n, në të cilën udhëheqësit finlandezë dhe norvegjezë e informuan presidentin ukrainas për bisedën me Putinin.
“Kryeministri norvegjez Jonas Gahr Store dhe unë patëm një bisedë të mirë telefonike me Zelensky-n. Diskutuam bisedën tonë të mëparshme me Presidentin Putin. Finlanda dhe Norvegjia do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën dhe përpjekjet për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”, tha Stubb.
Støre paralajmëroi për pasojat e mëdha njerëzore dhe materiale të luftës, efektet shkatërruese të së cilës do të ndihen nga brezat e ardhshëm. Sipas tij, gjatë bisedës me presidentin rus, u theksua rëndësia e qetësimit të konfliktit.
Nga ana tjetër, Zelensky theksoi se nevojiten hapa konkretë para muajve të ardhshëm të dimrit për të ulur tensionin, veçanërisht kur bëhet fjalë për sulme ndaj energjisë dhe infrastrukturës tjetër.
“Paqja është e nevojshme, deeskalimi është i nevojshëm dhe Rusia duhet të ndalojë zgjatjen e luftës”, tha presidenti ukrainas.
Ai shtoi se ata diskutuan gjithashtu format e mundshme të bashkëpunimit me partnerët evropianë që mund të kontribuojnë në diplomaci, mbrojtje të Ukrainës dhe siguri të përbashkët.
Iniciativa diplomatike e Finlandës dhe Norvegjisë nuk gjeti miratim unanim në Evropë. Kryeministrja daneze Mette Frederiksen i tha transmetuesit publik danez DR se ishte “shumë skeptike” ndaj lëvizjes së pavarur të dy vendeve nordike, duke theksuar se iniciativa nuk ishte e koordinuar me partnerë të tjerë evropianë.
“Nuk shoh asnjë shenjë se Rusia dëshiron paqe me Evropën – as në formën e luftës hibride që zhvillohet çdo ditë dhe as në Ukrainë, ku sulmet vazhdojnë me intensitet të egër”, tha Frederiksen.
Ajo beson se vendet evropiane duhet të mbeten të bashkuara në vend që secila të nisë iniciativat e veta diplomatike.
“Unë besoj se ne duhet të ruajmë unitetin evropian dhe të mos veprojmë individualisht”, tha ajo.
Frederiksen shtoi se nuk është e qartë për të se çfarë presin të arrijnë Finlanda dhe Norvegjia me një bisedë të tillë. Ajo kujtoi se vendet evropiane kishin theksuar më parë rëndësinë e veprimit të përbashkët kur vendet individuale shkuan në Moskë në mënyrë të pavarur për bisedime me udhëheqjen ruse.
“Në terma shumë të qartë, në emër të pjesës tjetër të Evropës, ne kemi theksuar më parë se është thelbësore që evropianët të mbeten të bashkuar. Shumë prej nesh kanë luftuar për këtë për vite me radhë”, tha kryeministrja daneze.
Sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve TASS, kjo ishte biseda e parë telefonike e Putinit me Stubb dhe Store që nga fillimi i pushtimit të plotë rus në shkurt 2022. Udhëheqësit, sipas agjencisë, ranë dakord të vazhdojnë kontaktet dhe diskutuan takimet e ardhshme në Abu Dhabi. /tesheshi