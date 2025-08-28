Dy ushtarë libanezë vriten nga shpërthimi i një droni izraelit në jug

Dy pjesëtarë të ushtrisë libaneze humbën jetën dhe dy të tjerë u plagosën pasi një dron izraelit shpërtheu në Libanin jugor të enjten teksa po inspektohej, tha ushtria, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria tha se ushtarët po inspektonin dronin që u rrëzua në Naqoura kur shpërtheu, duke vrarë një oficer dhe një ushtar të ushtrisë dhe duke plagosur dy të tjerë.
Sipas agjencisë zyrtare libaneze të lajmeve NNA, droni kishte tentuar të hidhte një bombë në një ekskavator në Naqoura kur ra.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite për incidentin.