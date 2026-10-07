E dënuara me vdekje në SHBA zgjohet dhe flet pas ekzekutimit të dështuar

Christa Pike, 50 vjeçe, e dënuar me vdekje në SHBA, është zgjuar dhe po flet pas një përpjekjeje të dështuar për ekzekutimin e saj me injeksion vdekjeprurës në Tenesi javën e kaluar.
Avokatët e saj thanë se Pike ndodhet ende në spital dhe po merr trajtim mjekësor, ndërsa qëndron e prangosur. Ajo kishte mbetur pa vetëdije për disa ditë pasi autoritetet tentuan dy herë t’i injektonin pentobarbitalin.
Ekspertët dhe ekipi ligjor i Pike e kanë cilësuar mbijetesën e saj si të paprecedentë. Sipas tyre, ajo besohet të jetë personi i parë që ka mbijetuar pasi një substancë vdekjeprurëse është injektuar gjatë një ekzekutimi.
Mjekët thonë se gjendja e saj mbetet e pasigurt dhe se mund të ketë një periudhë të gjatë rikuperimi. Avokatët kanë deklaruar gjithashtu se ajo ka pësuar dëmtime të rënda në krahë.
Pike u dënua me vdekje për vrasjen e 19-vjeçares Colleen Slemmer në vitin 1995, kur Pike ishte 18 vjeçe. Autoritetet e Tenesit ende nuk kanë bërë të ditur nëse do të tentojnë përsëri ekzekutimin e saj.
Pas incidentit, guvernatori i Tenesit, Bill Lee, pezulloi të gjitha ekzekutimet në shtet për pjesën e mbetur të vitit. /mesazhi