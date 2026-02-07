Ballina Lajmet Rajon dhe Botë E merituara: San Siro fishkëllen në korr olimpikët izraelitë

E merituara: San Siro fishkëllen në korr olimpikët izraelitë

Shteti që ka fituar vetëm urrejtjen e botës prej zullumeve të pandalshme

Gjatë ceremonisë së hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore në Itali, të gjitha vendet pjesëmarrëse prezantuan flamujt dhe konkurrentët e tyre.

Lojërat do të mbahen në Milano dhe Cortina, dhe ceremonia u mbajt në stadiumin San Siro.

Të gjithë atletët u përshëndetën me duartrokitje të zjarrta, por kjo nuk ishte ajo që përjetuan atletët izraelitë.

Ndërsa ata ngjiteshin në skenë, një pjesë e madhe e publikut i fishkëllyen, gjë që u regjistrua nga transmetimi televiziv i drejtpërdrejtë.

 

Dhe kjo nuk është një urrejtje e natyrës fobike ndaj tyre, por krejtësisht e arsyetueshme, tashmë dhe prej një gjenocidi ndaj një populli që i kanë marrë tokën, pronën, jetën, prej gati 80 vitesh. Izraeli nuk është një shtet i ngritur mbi një drejtësi historike por e kundërta, mbi një padrejtësi që rrjedh vetëm gjak. /tesheshi

