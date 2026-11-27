Francesca Albanese nuk mundi të hynte në Kosta Rika: “Alarm ndërkombëtar për shkak të lidhjeve terroriste(!!!)”
Qeveria e Kosta Rikës njoftoi të enjten, më 26 nëntor, se i kishte mohuar hyrjen raportueses së OKB-së, Francesca Albanese, e cila akuzoi Izraelin për gjenocid, me arsyetimin se ajo ishte subjekt i “alarmit ndërkombëtar për shkak të lidhjeve me akte terroriste”.
Raportuesja speciale e OKB-së për territoret palestineze mbërriti në aeroportin që shërben kryeqytetin San José të enjten për të marrë një doktoraturë nderi nga Universiteti i Kosta Rikës, një universitet publik.
Ekspertja e pavarur me bazë në Itali është përballur me reagime nga Izraeli dhe disa nga aleatët e tij për shkak të akuzave të saj të hershme se Izraeli ka kryer gjenocid dhe krime të tjera lufte kundër palestinezëve në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar.
“Albanese është subjekt i alarmit ndërkombëtar për shkak të lidhjeve të tij me aktet terroriste”, tha Omer Badilla, drejtor i përgjithshëm i shërbimit të imigracionit të Kosta Rikës, në një video të postuar në mediat sociale. “Shpresoj që kjo të sqarojë të gjitha dyshimet dhe të bëjë të qartë kërcënimin që kjo grua përbën për sigurinë kombëtare”.
Albanese e quajti mohimin e hyrjes “një turp” në një intervistë me stacionin radiofonik të universitetit kryesor të vendit, ndërsa ishte ende në aeroport të enjten. “Ajo që ndodhi është për të ardhur keq”, shtoi ajo.
Rektorati i institucionit, universiteti më i rëndësishëm dhe prestigjioz në vend, tha në një deklaratë se autoritetet e imigracionit po “bllokonin” hyrjen e Albanese-s dhe i kërkoi qeverisë të shpjegonte vendimin.
Qeveria e Presidentes së Kosta Rikës Laura Fernandez është një aleate e ngushtë e Presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe ka punuar për të forcuar lidhjet tregtare me Izraelin që nga marrja e detyrës në maj. Dhjetorin e kaluar, Albanese kritikoi marrëveshjen e tregtisë së lirë midis Kosta Rikës dhe Izraelit dhe kërkoi pezullimin e ratifikimit të saj, duke shkaktuar një reagim të ashpër nga qeveria, e cila e akuzoi atë për ndërhyrje në punët e brendshme.
Shtetet e Bashkuara, aleati kryesor i Izraelit, vendosën sanksione ndaj Albanese-s pasi ajo kritikoi politikën e Uashingtonit ndaj Gazës. “E sheh fytyrën e perandorisë ditën që prek një vend të lënduar ose kalon kufijtë e saj“, shkroi Albanese më parë nga aeroporti.
Universiteti tha se po i jepte doktoraturën nderi, një nder që i jepet çdo vit një individi të shquar, në njohje të “arsimit akademik, përvojës, botimeve dhe punës së saj për të ekspozuar keqbërjet”.
Ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara, Danny Danon, e përshëndeti vendimin e Kosta Rikës: “Ata që abuzojnë me mandatin e tyre në OKB për të përhapur propagandë të ligë, për të legjitimuar organizatat terroriste, përdhosin kujtimin e gjashtë milionë hebrenjve të vrarë në Holokaust dhe për të shpifur pa mëshirë Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin duhet të përballen me pasojat”. /tesheshi