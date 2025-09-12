Egjipti akuzon Izraelin për zgjatjen e luftës në Gaza

Përfaqësuesi i përhershëm i Egjiptit në OKB, Osama Mahmoud Abdel Khalek, tha para Këshillit të Sigurimit se Izraeli po përpiqet ta zgjasë luftën në Gaza për qëllime ekstreme politike e fetare, me synim zhvendosjen e popullit palestinez dhe shuarjen e kauzës së tij.
Ai komentoi edhe sulmin ndaj Dohas, duke theksuar se Katari u ndëshkua pavarësisht përpjekjeve të mëdha që kishte bërë së bashku me Egjiptin për të arritur një marrëveshje.
“Ky sulm brutal pasqyron qartë ideologjinë e politikës izraelite, që njeh vetëm gjuhën e vrasjes, shkatërrimit dhe agresionit”, u shpreh Abdel Khalek.
Egjipti kërkoi nga Këshilli i Sigurimit që të marrë menjëherë një vendim të prerë për ta ndaluar Izraelin dhe për t’i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës dhe në rajon. /mesazhi