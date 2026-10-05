Egjipti dënon inkursionet izraelite në Siri, bën thirrje për tërheqje nga territori sirian

Egjipti dënoi sot inkursionet e vazhdueshme izraelite në Siri dhe bëri thirrje që Izraeli të tërhiqet nga territoret e pushtuara siriane, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme dënoi ashpër shkeljet e vazhdueshme të sovranitetit të Sirisë nga Izraeli, përfshirë rifillimin e punimeve të gërmimit dhe ndërtimit ushtarak në zonat rurale të Quneitrës dhe inkursionet në zona të tjera të jugut të Sirisë.
Ministria hodhi poshtë lëvizjet dhe masat e Izraelit që synojnë “imponimin e një realiteti të ri në terren” në Siri. Ajo tha se veprimet izraelite përbëjnë “shkelje flagrante të sovranitetit, unitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, të së drejtës ndërkombëtare dhe të Marrëveshjes së Shkëputjes së vitit 1974”.
Ministria theksoi nevojën për respektimin e sovranitetit, unitetit dhe integritetit territorial të Sirisë dhe bëri thirrje që Izraeli të tërhiqet nga territoret e pushtuara siriane.
Izraeli të dielën rifilloi punimet e gërmimit në kuadër të projektit “Sufa 53” në zonat rurale të Quneitrës jugore ndërsa forcat izraelite të shtunën kryen inkursione në fshatrat Saida al-Golan dhe Abdin në zonat rurale të Daraa-së perëndimore.
Izraeli e nisi projektin, i njohur gjithashtu si “Stuhia e Madhe”, në mesin e vitit 2022 pranë vendbanimit Hader në veri të Quneitrës, përpara se ta zgjeronte në disa zona të provincës.
Zgjerimi i projektit ka bërë që mijëra hektarë tokë bujqësore në zonat rurale të Quneitrës të bëhen të papërshtatshme për bujqësi dhe kullotje si dhe ka ndikuar në rrjedhën e ujërave dhe peizazhin natyror të zonës, sipas dëshmive të mëparshme të banorëve lokalë.
Që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor 2024, Izraeli ka zgjeruar operacionet e tij ushtarake në Siri ndërsa forcat e tij janë avancuar në zonën tampon të çmilitarizuar në Lartësitë e pushtuara të Golanit dhe në pozicionet përreth.
Siria ka kërkuar tërheqjen e forcave izraelite nga territoret që kanë pushtuar dhe ka rikonfirmuar angazhimin e saj ndaj Marrëveshjes së Shkëputjes së vitit 1974 ndërsa Izraeli pretendon se veprimet e tij udhëhiqen nga konsideratat e sigurisë.