Egjipti dhe SHBA-ja nisin stërvitjen ushtarake “Bright Star” me pjesëmarrjen e 44 vendeve

Egjipti dhe SHBA-ja të enjten nisën së bashku stërvitjen ushtarake “Bright Star” në Bazën Ushtarake “Mohamed Naguib” në perëndim të Egjiptit, me pjesëmarrjen e 44 vendeve, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i ushtrisë egjiptiane, Gharib Abdel Hafez, ndau një video të nisjes së stërvitjes në platformën sociale amerikane Facebook, duke konfirmuar se stërvitja do të vazhdojë deri më 10 shtator.
Katërmbëdhjetë vende marrin pjesë me mbi 8.000 trupa, ndërsa 30 të tjera marrin pjesë si vëzhgues, sipas pamjeve të shpërndara.
Shërbimi zyrtar i mediave i Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-së, DVIDS, publikoi foto nga ceremonia e hapjes, duke treguar udhëheqës ushtarakë nga vendet partnere.
Kreu i Shtabit të Përgjithshëm, Ahmed Khalifa, inspektoi përgatitjet përfundimtare herët të enjten, duke rishikuar aktivitetet e trajnimeve të specializuara para manovrave të plota, të cilat ushtria i përshkroi si “një nga stërvitjet e përbashkëta më të mëdha në botë”.
Vendet që kontribuojnë me forca përfshijnë Egjiptin, SHBA-në, Katarin, Arabinë Saudite, Indinë, Italinë, Qipron, Irakun, Greqinë, Jemenin, Britaninë, Jordaninë, Afrikën e Jugut dhe Kirgistanin.
Vendet vëzhguese përfshijnë Ugandën, Hungarinë, Tunizinë, Japoninë, Poloninë, Omanin, Burundin, Malajzinë, Argjentinën, Spanjën, Kenian, Australinë dhe Indonezinë, ndër të tjera.
Forcat policore egjiptiane gjithashtu do të marrin pjesë në ushtrime, bashkë me organizata ndërkombëtare, përfshirë Kryqin e Kuq dhe NATO-n.
“Bright Star” është një nga stërvitjet më të mëdha shumëkombëshe në botë, duke përfshirë stërvitje detare, tokësore, ajrore dhe të forcave speciale.
Ushtrimet u nisën për herë të parë në vitin 1980 pas nënshkrimit të traktatit të paqes midis Egjiptit dhe Izraelit, dhe u bënë një aktivitet bienal i rregullt që nga viti 1981. Në vitin 2018, në to morën pjesë nëntë vende, ndërsa 16 të tjera ishin vëzhguese.
Edicioni i vitit 2021 përfshiu 21 vende pas një pushimi njëvjeçar për shkak të pandemisë COVID-19. Stërvitja e fundit u zhvillua nga 31 gushti deri më 14 shtator 2023, me pjesëmarrjen e 34 vendeve.
Ky aktivitet vjen ndërsa Izraeli planifikon të pushtojë Qytetin e Gazës si pjesë e strategjisë së tij për të rikthyer kontrollin mbi gjithë Rripin e Gazës, i cili kufizohet me Gadishullin Sinai në verilindje të Egjiptit.
Izraeli ka vrarë gati 63.000 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.