Egjipti i “përkushtuar” për të mbështetur traktatin e paqes me Izraelin

Ministri i Punëve të Jashtme i Egjiptit, Sameh Shoukry, ka deklaruar se vendi i tij është i përkushtuar për të mbështetur traktatin e paqes të vendit të tij me Izraelin, transmeton Anadolu.

“Ekziston një marrëveshje e paqes midis Egjiptit dhe Izraelit, e cila ka qenë në fuqi për 40 vitet e fundit, dhe ne e trajtojmë me besim dhe efektivitet dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë në këtë fazë”, tha Shoukry në kryeqytetin Lubjanë gjatë një konference për media me homologen e tij sllovene, Tanja Fajon.

Komentet e tij erdhën pasi një raport i mëparshëm në mediat amerikane pretendonte se Kajro ka kërcënuar me pezullimin e marrëveshjes së paqes me Izraelin për një ofensivë tokësore të planifikuar në qytetin Rafah pranë kufirit me Egjiptin.

Egjipti nënshkroi marrëveshjen ‘Camp David’ me Izraelin në vitin 1979, sipas të cilës Tel Avivi u tërhoq nga Gadishulli i Sinait.

Shoukry tha se Kajro po synon të ndërmjetësojë një marrëveshje midis Hamasit dhe Izraelit për lirimin e pengjeve dhe për lejimin e ndihmës humanitare në Gaza.

Ushtria izraelite planifikon të nisë një ofensivë tokësore në Rafah, ku ndodhen mbi 1.4 milionë banorë që kërkojnë strehim nga lufta, për të mposhtur ato që Tel Avivi i quan “batalione të mbetura të Hamasit”.

Palestinezët kanë kërkuar strehim në Rafah derisa Izraeli po godet pjesën tjetër të enklavës që nga 7 tetori. Bombardimet izraelite që pasuan kanë vrarë të paktën 28.340 viktima dhe kanë shkaktuar shkatërrim masiv dhe mungesë të gjërave të nevojshme.

Sipas OKB-së, lufta izraelite në Gaza ka shkaktuar zhvendosjen e brendshme të 85 për qind të popullsisë së territorit për shkak të mungesës akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa 60 për qind e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar.