Egjipti: “Nuk do të lejojmë zhvendosjen e palestinezëve”

Ministri i Jashtëm i Egjiptit, Badr Abdelatty, akuzoi Izraelin për “gjenocid” në Gaza dhe deklaroi se Kairo nuk do të lejojë zhvendosjen masive të palestinezëve.
“Zhvendosja nuk është opsion, është vijë e kuqe për Egjiptin dhe ne nuk do ta lejojmë atë,” tha ai para gazetarëve në Nikozia, Qipro.
Ai shtoi se zhvendosja do të nënkuptonte shuarjen e çështjes palestineze dhe se nuk ka asnjë bazë ligjore, morale apo etike për të dëbuar njerëzit nga atdheu i tyre.
Abdelatty përsëriti akuzat e udhëheqjes egjiptiane për gjenocid, duke theksuar: “Ajo që po ndodh në terren është përtej çdo imagjinate – një gjenocid në zhvillim, vrasje masive e civilëve dhe uri e shkaktuar artificialisht nga izraelitët.” /mesazhi