Egjipti: Po punojmë intensivisht për armëpushim 60-ditor në Gaza

Ministri i Jashtëm egjiptian, Badr Abdelatty, deklaroi se Egjipti po bashkëpunon ngushtë me Katarin dhe SHBA-në për të arritur një armëpushim 60-ditor në Gaza, si pjesë e një marrëveshjeje që do të përfshinte lirimin e disa pengjeve izraelite dhe të burgosurve palestinezë, si dhe lejimin e ndihmave humanitare pa kufizime.
“Po bisedojmë me Hamasin dhe me izraelitët, duke shtyrë për një marrëveshje bazuar në planin e fundit amerikan,” tha Abdelatty. Negociatat e muajit të kaluar në Doha nuk arritën një përparim, pavarësisht më shumë se dy javësh bisedimesh. /mesazhi