Ekipet mjekësore në Ga’za evakuuan Spitalin Baptist Al-Ahli

Ekipet mjekësore në Gaza dje evakuuan palestinezët e plagosur nga Spitali Baptist Al-Ahli pasi ushtria izraelite lëshoi ​​një paralajmërim për t’u larguar nga lagjet Al-Daraj, Al-Tuffah dhe pjesa e Qytetit të Vjetër të Gazës, raporton Anadolu.

Një burim mjekësor në spital që foli për Anadolu tha se ekipet i transferuan të plagosurit dhe pacientët e tjerë nga spitali në objektet mjekësore në veri të Gazës.

Burimi tha se dronët izraelitë ishin të pranishëm rreth spitalit, duke shtënë mbi civilët dhe duke nxitur ekipet mjekësore të evakuojnë spitalin.

Më herët gjatë ditës, avionët dhe artileria izraelite shënjestruan zonat e qytetit të Gazës, duke plagosur dhjetëra njerëz dhe duke zhvendosur mijëra familje, që përkon me thirrjen e ushtrisë izraelite për banorët që të evakuojnë shtëpitë e tyre në ato zona.

Paralajmërimi i ushtrisë nuk përmendi detaje të mëtejshme, por tregonte operacione ushtarake në vazhdim në lagjen e afërt Shejaiya.

Më 28 qershor, ushtria izraelite njoftoi fillimin e një ofensive tokësore në Shejaiya, e treta e këtij lloji në këtë lagje që nga fillimi i luftës Izrael-Hamas më 7 tetor të vitit të kaluar.

Duke shkelur rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, Izraeli është përballur me reagimin ndërkombëtar në mes të ofensivës brutale të vazhdueshme në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit nga grupi palestinez Hamas.

Të paktën 38.150 palestinezë janë vrarë që atëherë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe mbi 87.800 të tjerë janë plagosur. Nëntë muaj pas luftës izraelite, pjesë të mëdha të Gazës janë kthyer në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), vendimi i fundit i së cilës e urdhëroi Tel Avivin të ndalojë menjëherë operacionin ushtarak në qytetin jugor Rafah, ku mbi 1 milion palestinezë kanë kërkuar strehim nga lufta përpara se qyteti të pushtohej më 6 maj.

Tens of injured Palestinians were forced to evacuate Al-Ahli Arab Hospital in Gaza City, following heavy Israeli airstrikes on the hospital’s vicinity. pic.twitter.com/yFrjmK44el

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 8, 2024