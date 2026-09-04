Ekipi mbrojtës i Maduros i kërkon gjykatësit amerikan rrëzimin e akuzave

Avokatët e Nicolas Maduros i kanë kërkuar një gjykatësi federal amerikan të rrëzojë akuzat penale kundër udhëheqësit venezuelian, duke argumentuar se ai mbrohej nga imuniteti sovran si kreu i shtetit, transmeton Anadolu.
Kërkesa u paraqit të mërkurën në Gjykatën Federale në Manhattan nga avokati i Maduros, Barry Pollack. Ai argumentoi se e drejta ndërkombëtare i mbron krerët e shteteve të huaja nga ndjekja penale në gjykatat amerikane.
Në dokumentet e dorëzuara në gjykatë, Pollack tha se “asnjë gjykatë amerikane nuk ka zhvilluar ndonjëherë një proces penal ndaj një udhëheqësi të huaj”, i cili njihej nga vendi i tij si kreu në detyrë i shtetit në kohën kur u ngritën akuzat.
Mbrojtja argumentoi se veprimet mbi të cilat bazohet aktakuza lidheshin me detyrat zyrtare të Maduros si president i Venezuelës.
Ajo pretendon se ai vazhdonte të ishte kreu de fakto i shtetit kur u ngritën akuzat, pavarësisht vendimit të Washingtonit në vitin 2019 për të mos e njohur atë si president.
Autoritetet amerikane ngritën aktakuzë ndaj Maduros në vitin 2020 për trafik droge dhe narko-terrorizëm. Prokurorët e akuzojnë atë dhe zyrtarë të tjerë venezuelianë për komplot për trafikimin e kokainës drejt SHBA-së dhe për përdorimin e institucioneve shtetërore për të lehtësuar trafikimin e drogës.
Maduro dhe bashkëshortja e tij, Cilia Flores, u kapën nga forcat amerikane në Karakas në janar dhe u dërguan në New York.
Të dy mbahen në Qendrën Metropolitane të Paraburgimit në Brooklyn dhe janë deklaruar të pafajshëm për akuzat, përfshirë trafikimin e drogës, pastrimin e parave dhe korrupsionin.
Argumenti për imunitetin përballet me pengesa të konsiderueshme ligjore. Gjykatat amerikane kanë hedhur poshtë pretendime të ngjashme të udhëheqësve të huaj, përfshirë ish-udhëheqësin panamez, Manuel Noriega, i cili u ndoq penalisht pasi u kap nga forcat amerikane në vitin 1989.
Prokurorët amerikanë pritet t’i përgjigjen kërkesës deri më 2 tetor. Gjykatësi Alvin Hellerstein ka caktuar seancën për paraqitjen e argumenteve gojore më 17 nëntor.
Avokatët e Maduros gjithashtu kanë thënë se do të kundërshtojnë ligjshmërinë e kapjes së tij dhe transferimit në SHBA. Kërkesa e së mërkurës nuk e trajton këtë çështje, të cilën mbrojtja mund ta ngrejë më vonë gjatë zhvillimit të procesit.