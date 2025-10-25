Ekspertët në Tribunalin e Gazës akuzojnë institucionet perëndimore për mundësim të “gjenocidit”

Në seancën e fundit të Tribunalit të Gazës në Stamboll mbi bashkëfajësinë, sistemet ndërkombëtare, rezistencën dhe solidaritetin, ekspertët sot akuzuan mediat perëndimore, universitete amerikane, zyrtarë qeveritarë dhe aktorë të korporatave se kanë mundësuar gjenocidin e Izraelit në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
Duke folur për bashkëfajësinë e medias, gazetarja, komediania dhe regjisorja amerikane Katie Halper tha se organizatat perëndimore të lajmeve kanë luajtur rol qendror në formësimin e perceptimit publik duke raportuar dhe errësuar në mënyrë selektive faktet rreth vuajtjeve të civilëve.
“Në vitin 2020, ndërsa punoja si bashkëprezantuese e emisionit “Rising” të “The Hill”, përgatita një monolog në të cilin argumentoj se Izraeli ishte një shtet aparteidi. Prodhuesit refuzuan të transmetojnë segmentin tim”, tha ajo.
Që nga 7 tetori 2023, tha ajo, “bashkëfajësia e mediave perëndimore është kaq e përhapur dhe në disa raste, e matshme… Shpesh përdorin atribuim pasiv ose kundërvajtës… dhe dehumanizojnë palestinezët”.
Halper vuri në dukje atë që ajo e quajti mbulim mashtrues të akuzave për dhunë seksuale, duke thënë: “Media amerikane, media perëndimore dhe udhëheqësit politikë amerikanë ende flasin për përdhunimin që nuk ndodhi, megjithatë brenda (Izraelit) po ndodh dhunë seksuale …”
Ajo akuzoi mediat kryesore për shtypjen e provave kontradiktore dhe amplifikimin e narrativave që mbështesin pretendimet e qeverisë izraelite.
– Universitetet “mbështesin në mënyrë aktive” Izraelin
Duke dëshmuar për bashkëfajësinë e universiteteve, Maura Finkelstein, ish-profesoreshë në SHBA e shkarkuar për qëndrimin e saj ndaj Palestinës, tha se institucionet e arsimit të lartë kanë “mbështetur në mënyrë aktive gjenocidin e Izraelit” përmes financave, partneriteteve dhe shtypjes së mospajtimit.
Studentët, megjithatë, zgjodhën bojkotin dhe shkëputjen e lidhjeve nga “ndihma e drejtpërdrejtë për shpronësimin dhe spastrimin etnik dhe gjenocidin”, tha ajo, duke përmendur prodhuesit dhe firmat amerikane të armëve, pajisjet e të cilave “ushtria e Izraelit i përdor për të shkatërruar shtëpitë”.
Ajo gjithashtu përshkroi ndarjen e inteligjencës dhe lidhjet kërkimore. “Në SHBA ka 15 shkolla UARC (Qendër Kërkimore e Lidhur me Universitet) dhe njëra prej tyre, Universiteti i Kalifornisë Jugore, u zbulua gjithashtu së fundmi se ofron kufoma njerëzore për ushtrinë amerikane dhe izraelite për trajnim në kirurgjinë e traumës në Gaza”.
Finkelstein paralajmëroi gjykatën se shtypja e avokimit për Palestinën është intensifikuar.
“Këto masa të vazhdueshme shtypëse… kanë krijuar një efekt të frikshëm në arsimin e lartë”, duke përfshirë mbikëqyrjen, pezullimet dhe goditjet policore ndaj kampeve studentore, tha ajo. “Unë jam një nga ata anëtarë të fakultetit. Numri i fakulteteve dhe stafit që janë shënjestra vazhdon të rritet”, shtoi Finkelstein.
– Qeveria amerikane mori vendime të qëllimshme
Në dëshminë e largët mbi bashkëpunimin e qeverisë, Lily Greenberg, një ish-e emëruar politike e administratës Biden e cila dha dorëheqjen në maj 2024, tha se nuk mund të shërbente më në një qeveri “bashkëpunëtore në gjenocidin ndaj palestinezëve”.
“Pati një re pothuajse të menjëhershme”, tha ajo për periudhën pas sulmeve të 7 tetorit 2023. “Kolegët… ndiheshin sikur nuk mund të shprehnin asnjë disiplinë”, ndërsa udhëheqja theksoi të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje “duke mos pranuar asnjë njohje të së drejtës ndërkombëtare”.
Greenberg dëshmoi se zyrtarët ishin plotësisht të vetëdijshëm për viktimat civile dhe shembjen e infrastrukturës. “Këto raporte qarkulluan brenda vendit… dhe megjithatë, asnjë nga këto paralajmërime nuk ndryshoi politikën”.
“Ajo që më bëri bashkëfajtore”, tha ajo, “ishte mbështetja dhe mundësimi i SHBA-së për sistemin e aparteidit, pabarazisë dhe pushtimit të Izraelit që krijoi kushtet për 7 tetorin”.
Ajo kërkoi “një pezullim të të gjithë ushtrisë amerikane dhe të të gjitha transporteve në Izrael” dhe reforma për të zvogëluar ndikimin politik nga grupet lobuese pro Izraelit.
– Përfitim nga “një ekonomi shtetërore e militarizuar”
Duke dëshmuar gjithashtu onlajn, Shahd Hammouri, ligjëruese e drejtësisë në Shkollën e Drejtësisë Kent, e përshkroi përfshirjen e korporatave dhe industrisë së armëve si nxitës strukturor të mizorive.
“Izraeli është një ekonomi shtetërore e militarizuar”, tha ajo. “Gjatë gjenocidit të Gazës, Izraeli prodhoi mbi 102.000 toné eksplozivë… Izraeli testoi armë të reja në Gaza”, shtoi Hammouri.
Ajo tha se tregjet globale dhe investitorët e korporatave përfitojnë nga militarizimi dhe sipërmarrjet nxjerrëse që përfshijnë firma të lidhura me Izraelin në mbarë botën, duke e quajtur gjenocidin “efektin e ekonomisë aktuale të tregut të globalizuar”.
– Tribunali i Gazës
Seanca publike katërditore shënon përmbylljen e një përpjekjeje njëvjeçare nga juristë ndërkombëtarë, studiues dhe figura të shoqërisë civile për të dokumentuar krimet e dyshuara të kryera kundër palestinezëve.
Tribunali prezantoi në seancën e të premtes ekspertiza dhe dëshmi dëshmitarësh lidhur me urinë, ekocidin, domicidin dhe synimin ndaj civilëve dhe infrastrukturës publike, përfshirë sistemin e kujdesit shëndetësor dhe atë arsimor.
I kryesuar nga Richard Falk, ish-raportues i posaçëm i OKB-së për të drejtat e njeriut në territoret palestineze, tribunali synon të prodhojë një dokument të plotë – një “regjistër popullor” – të asaj që pjesëmarrësit përshkruajnë si gjenocid, aparteid dhe shkelje sistematike të së drejtës ndërkombëtare në Gaza.
Jurinë e ndërgjegjes të tribunalit e përbëjnë Kenize Mourad, Christine Chinkin, Chandra Muzaffar, Ghada Karmi, Sami Al-Arian dhe Biljana Vankovska.