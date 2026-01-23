Eksportet e Turqisë në Siri u rritën me gati 70 për qind në vitin 2025

Eksportet e Turqisë drejt Sirisë janë rritur me 69,9 për qind në bazë vjetore, duke arritur në 2,5 miliardë dollarë, pas përfundimit të regjimit 61-vjeçar të Partisë Baath në vitin 2024, sipas të dhënave të Asamblesë së Eksportuesve të Turqisë (TIM), transmeton Anadolu.
Eksportet më të larta u regjistruan në sektorin e drithërave, bishtajoreve, farërave vajore dhe produkteve të lidhura me to, të cilat u rritën me 35,4 për qind, duke arritur në 700 milionë dollarë.
Eksportet e kimikateve dhe produkteve kimike u rritën me 78,6 për qind në 299 milionë dollarë, ndërsa eksportet e pajisjeve elektrike dhe elektronike shënuan rritje prej 61 për qind, duke arritur në 224,3 milionë dollarë.
Provinca juglindore turke Gaziantep realizoi vëllimin më të madh të eksporteve, me 652,9 milionë dollarë, një rritje prej 35,7 për qind.
Në vend të dytë u rendit Stambolli me 381,9 milionë dollarë, i ndjekur nga Ankaraja me 281,7 milionë dollarë.
Celal Kadooglu, drejtues i zyrës së Sirisë në TIM dhe kryetar i Shoqatës së Eksportuesve të Drithërave të Anadollit Juglindor, tha për Anadolu se rritja e eksporteve turke drejt Sirisë është rezultat i një pune sistematike.
Kadooglu tha se marrëdhëniet tregtare Turqi–Siri në vitin 2025 u ndërtuan mbi një bazë më të parashikueshme, institucionale dhe të qëndrueshme.
“Ne iu përgjigjëm nevojave të eksportuesve tanë në bashkëpunim me autoritetet përkatëse publike, mbajtëm kontakte, gjetëm zgjidhje dhe arritëm rezultate gjatë gjithë vitit”, tha ai.
“Niveli i eksporteve që kemi arritur është rezultati konkret i kësaj qasjeje, duke treguar se tregu sirian shtrihet përtej provincave kufitare dhe përfshin qendra të ndryshme prodhimi në Turqi”, shtoi Kadooglu.
“Ndërsa investimet në rajon rriten, besimi i ndërsjellë dhe parashikueshmëria forcohen, gjë që reflektohet drejtpërdrejt në vëllimin dhe cilësinë e marrëdhënieve tregtare”, deklaroi ai.
Kadooglu theksoi se stabiliteti në Lindjen e Mesme mundëson që marrëdhëniet ekonomike të ndërtohen mbi baza më të shëndosha dhe afatgjata, duke shtuar se riintegrimi i Sirisë në rrjetet tregtare rajonale rrit tregtinë dypalëshe me Turqinë dhe forcon një korridor më të gjerë tregtar që shtrihet në Lindjen e Mesme, Afrikë dhe tregjet e Gjirit.